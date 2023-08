Alone in the Dark: Enthüllung des dunklen Manns in Kürze – Neuer Teaser-Trailer

Alone in the Dark:

Das Horrorspiel "Alone in the Dark" hat einen neuen Teaser erhalten, der einen kurzen Blick auf den dunklen Mann gewährt. Die Enthüllung des Antagonisten folgt in Kürze.

Derzeit befindet sich bei Pieces Interactive das Horrorspiel „Alone in the Dark“ in Entwicklung. Nun haben die Entwickler in Kooperation mit THQ Nordic einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen kurzen Blick auf den Bösewicht gewährt, der euch das Leben zur Hölle machen wird.

Der, dessen Name nicht genannt werden darf

Hinter dem Titel „Der dunkle Mann“ versteckt sich der Antagonist, dessen Namen man nicht aussprechen soll und der immer zuhört. Die beiden Protagonisten Emily Hartwood und Edward Carnby sprechen über Emilys Onkel Jeremy, der der Meinung ist, dass ihn ein dunkler Mann verfolgt und beobachtet. Wer sich tatsächlich hinter dieser ominösen Persönlichkeit verbirgt, werden wir im Laufe des morgigen Tages erfahren.

Im Original von 1992 trafen Emily und Edward auf Ezechiel Pregzt, einem okkulten Piraten, der das Derceto Anwesen baute und seit langer Zeit verstorben sein sollte. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob die Entwickler in der Wiedergeburt des Horrorklassikers an dieser Ursprungsgeschichte festhalten oder den dunklen Mann anders inszenieren.

„Alone in the Dark“ soll bereits am 25. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC veröffentlicht werden. Weitere Nachrichten kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist jedoch erst einmal der neueste Teaser-Trailer:

