Lost Eidolons: Das Taktik-Rollenspiel erscheint bereits in wenigen Wochen

Der Publisher PID Games und das zuständige Entwicklerteam des Ocean Drive Studios haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die Konsolenversion des Taktik-Rollenspiels „Lost Eidolons“ bekanntgegeben. Demnach wird man bereits am 24. August 2023 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S in das Abenteuer starten können.

Es lebe die Revolution!

Mit „Lost Eidolons“ bekommt man ein klassisches, rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel mit einer kinoreifen Erzählung geboten, das in einem vom Bürgerkrieg bedrohten Imperium angesiedelt ist. Man selbst schlüpft in die Rolle eines charmanten Söldners namens Eden, der seine Truppe durch epische Schlachten führt. Die Rebellion liegt in euren Händen!

In den Kämpfen kann man die Soldaten strategisch platzieren, um ihre Klassen und magischen Fähigkeiten auszunutzen. Des Weiteren muss man die Beziehungen zu den Verbündeten hegen und pflegen, um neue Mitglieder zu rekrutieren, ihre Geschichten zu erfahren und mit ihnen die Höhen und Tiefen der Revolution zu erleben.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Wähle aus über 20 Charakteren und 10 Klassen – und rekrutiere und trainiere die ideale Streitmacht. Wappne und trainiere deine Verbündeten und aktiviere so neue Fähigkeiten, Zauber und passive Kompetenzen. Messe deinen mächtigen Trupp gegen ganze gegnerische Armeen und triumphiere.“

Mehr zum Thema: Lost Eidolons – Neues Taktik-Rollenspiel rund um Verschwörung und Verrat enthüllt

Damit wir einen weiteren kurzen Eindruck von „Lost Eidolons“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lost Eidolons.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren