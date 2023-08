Overwatch 2: „Invasion“-Story-Trailer veröffentlicht und John Cena kommt ins Spiel

Der Helden-Shooter "Overwatch 2" erhält in wenigen Tagen die ersten Story-Missionen. Zwei neue Trailer stimmen uns auf die Geschichte ein und stellen uns mit The Enigma eine neue Figur vor, die von niemand Geringerem als John Cena verkörpert wird.

Am 10. August 2023 wird die mittlerweile sechste Season des Helden-Shooters „Overwatch 2“ beginnen. Mit „Invasion“ werden die zuständigen Entwickler von Blizzard Entertainment die Story-Missionen ins Spiel bringen. Mit einem neuen Trailer gewähren die Verantwortlichen bereits einen Blick auf die Geschichten, die die Spieler erwarten können.

Null Sector sorgt für Chaos

Es wird die Spieler in den drei Episoden nach Rio de Janeiro, Göteborg und Toronto führen, in denen Ramattra für die Befreiung kämpft. Doch Winston ist Ramattras militante Befreiungsgruppe, Null Sector, nicht ganz geheuer. Laut Sojourn wurde Toronto bereits zum Großteil von der Gruppe eingenommen. In Rio de Janeiro sieht auch Lucio solch einer Invasion ins Auge, während Brigette und Torbjörn versuchen Göteborg zu schützen.

In den Story-Missionen werden nur einige ausgewählte Helden zur Verfügung stehen. Des Weiteren scheint man auch größere Feinde niederstrecken zu dürfen, die bis zu fünfmal größer as die normalen Gegner sein sollen.

Mit „Invasion“ werden erst einmal drei Story-Missionen veröffentlicht. Allerdings werden diese lediglich im Rahmen des „Invasion“-Bundles zum Preis von rund 15 Euro erhältlich sein. Das Bundle beinhaltet auch 1.000 Overwatch-Münzen, einen legendären Sojourn-Skin sowie einen permanenten Zugriff auf Sojourn.

Des Weiteren hat Blizzard Entertainment das der WWE-Superstar und Schauspieler John Cena den Weg in „Overwatch 2“ finden wird. Er schlüpft in die Rolle von The Enigma, einer mysteriösen Person, die offenbar den Helden unter die Arme greift. Passend zur Ankündigung wurde ein weiterer Trailer bereitgestellt.

