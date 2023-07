Overwatch 2: Engagement und Investitionen gesunken, gibt Activision zu

"Overwatch 2" ließ in den letzten Monaten nach.

Momentan läuft’s nicht so richtig bei „Overwatch 2“: Nach dem starken Start sind sowohl das Engagement als auch die Investitionen der Spieler sind gesunken. Das räumte Publisher Activision Blizzard im Ergebnisbericht des zweiten Quartals 2023 ein.

Invasion soll das Ruder herumreißen

Das Team hinter dem Helden-Shooter blickt aber dennoch optimistisch in die Zukunft. Denn am 10. August kommt „Invasion“ heraus. Das ist ein Paket aus mehreren Story-Missionen, in denen die Spieler gemeinsam kämpfen – quasi ein Ersatz für die gestrichene PvE-Kampagne.

Hier verschlägt es euch unter anderem nach Rio de Janeiro, Toronto und Göteborg. Zu erwarten sind riesige Karten, auf denen ihr eine recht tiefgründige Handlung durchlebt und neue Gegnerarten trefft.

„Dies wird das bisher größte saisonale Update sein, das neue PVE-Story-Missionen, einen neuen Spielmodus und ein neues Heldenprogressionssystem sowie einen zusätzlichen Helden enthalten soll“, erklärt der Publisher im Bericht.

Allerdings: Für „Invasion“ müssen die Spieler ein 15 Euro teures Bundle kaufen. Dadurch bekommen sie Zugang inklusive 1000 Münzen, permanenten Zugang zur Heldin Sojourn und einen legendären Skin für sie. Zudem sind für die zwei Seasons nach dem Launch keine neuen Missionen geplant.

Weitere Meldungen zu „Overwatch 2“:

„Overwatch 2“ ist auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC kostenlos spielbar.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren