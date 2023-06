Overwatch 2: Story-Missionen werden kostenpflichtig sein

Vor wenigen Wochen sorgte Blizzard Entertainment für Unmut unter den „Overwatch 2“-Spielern, als das Unternehmen die lang angekündigte PvE-Kampagne des Helden-Shooters offiziell einstellte und im selben Atemzug betonte, dass man zukünftig auf einzelne kooperative Missionen setzen wird.

Mehrere Bundles für Interessenten

In der Zwischenzeit haben die Entwickler bekanntgegeben, dass am 10. August 2023 „Invasion“ an den Start gehen wird. Mit an Bord werden neue Story-Missionen sein, die die Helden nach Rio de Janeiro, Toronto und Göteborg schicken werden. Die Spieler werden sich auf riesige Karten mit komplexen Aufgaben einstellen können, wobei die Handlung „in die Tiefe“ gehen soll, sodass man auch neue Gegnerarten vor die Flinte bekommt.

Soweit klingt das durchaus positiv, aber Blizzard Entertainment hat es geschafft, dass auch diese Ankündigung wieder in der Kritik steht. Die Missionen werden nämlich im „Invasion“-Bundle erhältlich sein, das mit einem Kostenpunkt von 15 Euro daherkommen wird. Neben dem permanenten Zugang zu den Missionen erhalten die Käufer 1.000 Overwatch-Münzen, einen neuen legendären Skin für Sojourn sowie permanenten Zugang zu Sojourn als Helden.

Alternativ wird auch ein ultimatives „Invasion“-Bundle für 40 Euro zur Auswahl stehen, das zusätzlich den „Null Sector“-Premium Battle Pass mit 20 Stufensprüngen, zusätzlichen 1.000 Overwatch-Münzen und zwei weiteren legendären Skins für Cassidy und Kiriko beinhalten wird.

Parallel zu den Story-Missionen soll ein Koop-Event auf King’s Row veröffentlicht werden, das ebenfalls neue Aufgaben und Gegner umfasst. Darüber hinaus werde „Flashpoint“ als neuer PvP-Modus sowie Heldenmeisterschaften ins Spiel kommen.

Bereits am 21. Juni 2023 wird man einen weiteren Livestream veranstalten, um die Inhalte von „Invasion“ genauer vorzustellen.

