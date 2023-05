Overwatch 2: Blizzard streicht mehrere angekündigte PvE-Features

Der Entwickler Blizzard kündigte „Overwatch 2“ in 2019 mit einem vollwertigen PvE-Modus an, der nach dem Launch zum Spiel hinzugefügt werden sollte. Nun muss das Studio aber anscheinend Abstriche machen und lässt mehrere PvE-Features fallen.

„Overwatch 2“ wurde bei der BlizzCon 2019 angekündigt und sollte ein Feature bekommen, welches sich die Spieler bereits bei dem Vorgänger gewünscht hatten: einen vollwertigen PvE-Modus. Bei der Messe wurde der Modus mit einer ganzen Reihe von Features angekündigt. Story-Missionen, die solo oder im Koop angegangen werden können sowie Hero-Missionen mit Skilltrees und einem Fortschrittssystem.

Nun hat Blizzard jedoch angekündigt, dass die Hero-Missionen wegfallen werden. Nur an den Story-Missionen will man festhalten und den ersten Teil in der kommenden Saison 6 von „Overwatch 2“ veröffentlichen.

PvE-Modus hatte nicht den erhofften Fortschritt gemacht

In einem Livestream zu der laufenden Saison sprachen Executive Producer Jared Neuss und Game Director Aaron Keller über die Entscheidung. Es sei auf eine „schwierige Wahl“ hinausgelaufen, die das Team treffen musste. Entweder man hätte weiter an einem PvE-Modus gearbeitet, dessen Entwicklung „kein Ende in Sicht“ hatte, oder man musste einige geplante PvE-Features streichen.

„Mit allem, was wir darüber gelernt haben, was es braucht, um dieses Spiel auf dem Niveau zu betreiben, das ihr verdient, ist es klar, dass wir die ursprüngliche Vision für PvE, die 2019 gezeigt wurde, nicht einhalten können“, so Executive Producer Neuss im Livestream. „Das bedeutet, dass wir keinen speziellen Heldenmodus mit Talentbäumen und langfristiger Progression anbieten werden. Diese Dinge haben wir einfach nicht mehr geplant.“

Was jedoch noch für „Overwatch 2“ kommen soll, sind eigenständige Story-Missionen. Diese sollen mit Cutscenes ausgestattet sein und „den Storybogen von Overwatch zum ersten Mal seit der Veröffentlichung des Originalspiels vorantreiben“, wie es in dem Stream hieß. Auch die Story-Missionen sollen entweder alleine oder im Koop gespielt werden können.

