Overwatch 2: Patch machte mehrere Charaktere unspielbar, doch neuer Fix hilft

In einem aktuellen Patch führte „Overwatch 2“ ein neues Event ein. Doch dabei ging gehörig was schief. Mittlerweile sind die schlimmsten Probleme behoben.

Mit einem neuen Patch wurde vor wenigen Tagen das „Starwatch: Galactic Rescue“-Event in „Overwatch 2“ eingeläutet. Doch mehrere Personen aus der Spielerschaft berichteten von Problemen bei einigen Helden, die nach dem Patch aufgetaucht sind.

Einer dieser Bugs ging sogar so weit, dass ein Held kurzzeitig aus dem Spiel entfernt werden musste. Wir fassen für euch das Geschehen zusammen.

Overwatch 2 verlierte einen Tank

Das Problem betraf vor allem Sigma, Ramattra, Doomfist und Kiriko. Bei Ramattra und Doomfist bestand das Problem, dass sie eingehenden Schaden nicht mehr blocken konnten und genauso viel Schaden bekommen haben wie sonst.

Bei Sigma konnten Spieler und Spielerinnen sogar einen so überpowerten Glitch verwenden, dass der Charakter kurzzeitig aus dem kompetitiven Modus des Spiels entfernt wurde. Mithilfe eines Tricks konnten Fans nämlich mithilfe seiner ultimativen Fähigkeit für unendlich lange Zeit in der Luft schweben und sich so einen unfairen Vorteil verschaffen.

Doch wie Aaron Keller auf seinem Twitter-Account bekannt gab, ist das Problem mittlerweile behoben und Sigma kann wieder wie gewohnt in der Charakterauswahl gefunden werden. Auch die Bugs von Ramattra und Doomfist sollen der Vergangenheit angehören.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Allerdings besteht bei Kiriko immer noch das Problem mit ihrer Teleport-Fähigkeit. Wann es dazu einen Hotfix geben wird, verriet Keller nicht.

In den Kommentaren zeigt sich ein Fan sichtlich erschüttert darüber, dass er den Glitch zu Sigma verpasst hat. Keller scherzt, dass das Team wohl über einen neuen Spielmodus nachdenken müsse. Für diesen Kommentar bekommt er viel Zuspruch, doch ob es in Zukunft einen solchen Spielmodus geben wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu „Overwatch 2“:

„Overwatch 2“ ist seit dem 4. Oktober 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Seit dem Release werden immer mehr Helden ins Spiel implementiert, die mehr Varianz in die Kämpfe bringen.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren