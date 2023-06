Overwatch 2: Blizzard enthüllt Sexualität zweier Helden

Baptiste und Pharah enthüllen in einer Kurzgeschichte, auf welches Geschlecht sie stehen.

Mit dem Juni beginnt erneut der Pride-Month, an dem sich zahlreiche Unternehmen beteiligen. Auch Blizzard feiert in „Overwatch 2“ den Pride-Month.

Spieler und Spielerinnen können sich nun mit einer großen Auswahl an Spieler-Icons und Namenskarten für ihr Profil eindecken, mit denen sie die vielen diversen Identitäten feiern können. Doch zwei der Namenskarten sorgen für eine große Überraschung.

Overwatch 2 enthüllt Sexualität von Pharah und Baptiste

Mit Pharah und Baptiste gesellen sich zwei weitere Charaktere in die Riege der LGBTQ+-Helden und -Heldinnen. Mit einer brandneuen Kurzgeschichte namens „As You Are“ hat Blizzard nämlich enthüllt, dass Pharah homosexuell und Baptiste bisexuell ist.

Baptistes Sexualität konnte bereits im Vorfeld erahnt werden: Es gibt Voice-Lines im Spiel, in denen Lifeweaver nach einer Begleitung für einen Restaurantbesuch sucht. Baptiste bietet sich in dem Dialog zweideutigerweise an.

Dementsprechend gibt es nun eine Bisexuell-Karte für Baptiste und eine Lesbisch-Karte für Pharah im Spiel. Insgesamt wird es 40 verschiedene Pride-Belohnungen geben, die Fans schon direkt beim Einloggen bekommen. Es ist also nicht nötig, sich die Belohnungen erst einmal zu erspielen.

Außerdem werden einige der Maps entsprechend des Pride-Months angepasst. So begegnet uns in „Midtown“ beispielsweise ein regenbogenfarbener Zebrastreifen. Andere Maps sind mit Pride-Bannern und -Flaggen geschmückt.

Weitere Meldungen zu „Overwatch 2“:

„Overwatch 2“ ist seit dem 4. Oktober 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Seit dem Release werden immer mehr Helden ins Spiel implementiert, die mehr Varianz in die Kämpfe bringen.

Quelle: Blizzard

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren