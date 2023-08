UK-Charts: God of War und Gran Turismo 7 feiern ein Comeback – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche stehen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Dank der zuletzt zulegenden Verkaufszahlen feierten gleich mehrere First-Party-Titel der PlayStation Studios ein Comeback in den Top 10.

Aufgrund der temporären Preissenkung der beiden Modelle verbuchte die PlayStation 5 in Großbritannien zuletzt ein Absatzplus von mehr als 70 Prozent. Eine Entwicklung, von der auch die Software-Verkaufszahlen auf der Insel profitierten.

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten Gamesindustry.biz und Gfk die britischen Retail-Charts der Verkaufswoche vom 31. Juli bis zum 5. August 2023 bereit. Den Spitzenplatz der vergangenen Woche sicherte sich „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“, das in Großbritannien im Bundle mit der PlayStation 5 angeboten wurde und somit von den steigenden Verkaufszahlen der Sony-Konsole profitierte.

Im Vergleich mit der Vorwoche stiegen die Verkaufszahlen von „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ im britischen Einzelhandel um 116 Prozent.

Reichlich Bewegung in den Top 10

Während auf den weiteren Plätzen diverse alte Bekannte wie „FIFA 23“, „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Hogwarts Legacy“ folgen, gehören die First-Party-Titel der PlayStation Studios zu den größten Profiteuren der zuletzt deutlich ansteigenden Verkaufszahlen der PlayStation 5 in Großbritannien.

„God of War: Ragnarök“ kletterte dank eines Absatzplus von 79 Prozent beispielsweise vom 13. auf den sechsten Platz. Die Verkaufszahlen von „Spider-Man: Miles Morales“ hingegen stiegen im Vergleich mit der Vorwoche sogar um 113 Prozent, wodurch Insomniac Games‘ Action-Titel von Platz 25 kommend auf dem siebten Rang in die Top 10 zurückkehrte.

Zudem rückte „Gran Turismo 7“ mit einem Absatzplus von 114 Prozent von Rang 21 auf den achten Platz vor. Überschaubarer fielen die Verkaufszahlen des „Ghost of Tsushima: Directors Cut“ aus, die zwar ebenfalls um 73 Prozent zulegten, unter dem Strich allerdings nur für den 33. Platz reichten.

Zu den größten Verlierern gehören „Pikmin 4“, das aufgrund von um 38 Prozent zurückgehenden Verkaufszahlen auf den neunten Rang zurückfiel, sowie der Shooter „Remnant 2“, dem auf Platz 40 gerade noch der Sprung in die Retail-Charts der letzten Woche gelang.

UK-Charts: Die Top 10 vom 31. Juli bis zum 5. August 2023

1. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

2. FIFA 23

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Hogwarts Legacy

5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

6. God of War: Ragnarok

7. Spider-Man: Miles Morales

8. Gran Turismo 7

9. Pikmin 4

10. Grand Theft Auto V

Quelle: GamesIndustry.biz

