Remnant 2: Entwickler liefern Status-Update zur Unterstützung des Crossplay-Features

Im vergangenen Monat veröffentlichten Gunfire Games und der Publisher Gearbox Publishing den düsteren Coop-Shooter „Remnant 2“, der sich in weniger als eine Woche mehr als eine Million Mal verkaufte.

In einer „Ask Me Anything“-Runde auf Reddit stellte sich Game-Director David Adams den Fragen der Spielerinnen und Spieler. Im Verlauf der Fragerunde kam Adams auf eine Unterstützung des Crossplays zu sprechen und wies darauf hin, dass wir es hier mit einem Feature zu tun haben, an dem die Entwickler von Gunfire Games aktiv arbeiten.

Aktuell sieht sich das Studio dabei allerdings noch mit nicht näher genannten Problemen konfrontiert. „Ja wir schauen uns das an. Es gibt Probleme mit den verschiedenen Plattformen und was sie voraussetzen, um plattformübergreifendes Spielen zu ermöglichen. Aber daran wird aktiv gearbeitet“, so Adams.

Auch an den Einladungen auf der PS5 wird gearbeitet

Ein Manko, über das Spielerinnen und Spieler von „Remnant 2“ auf der PlayStation 5 klagen, sind die Probleme mit den Einladungen auf der Sony-Konsole. Wie Adams ergänzte, wird auch an diesem Fehler gearbeitet: „Alle deine Freunde sollten in dieser Liste nach Priorität angezeigt werden (sie haben sogar ein praktisches Freundes-Symbol im neuesten Patch). Du kannst auch von der Freunde-Liste im Hauptmenü aus deinen Freunden beitreten.“

Der Game-Director weiter: „Die Einladungsfunktion ist etwas, an dem wir weiter arbeiten müssen, da Sony einige Anforderungen hat, die nicht gut mit unserer Matchmaking-Lösung zusammenpassen. Aber ich würde hoffen, dass es für die meisten Fälle ausreicht, die Spiele deiner Freunde sehen und ihnen beitreten zu können, wann immer du möchtest.“

Wann mit einer Überarbeitung der Einladungsfunktion oder der Unterstützung des Crossplays zu rechnen ist, verriet Adams nicht.

„Remnant 2“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Reddit

