Remnant 2: Auf diese Waffe müsst ihr 90 Minuten warten

„Remnant 2“, die Fortsetzung des 2019 erschienenen „Remnant: From the Ashes“, ist ab sofort für alle Spieler erhältlich. Vorbesteller der Ultimate Edition durften bereits in der letzten Woche gegen die unheimlichen Kreaturen antreten und um ihr Überleben kämpfen.

Wie im Vorgänger aus 2019 gibt es auch in „Remnant 2“ wieder einige Geheimnisse zu entdecken, von denen einige schwer zu finden und andere noch schwerer zu knacken sind. Wie ein Spieler nun herausgefunden hat, gibt es eine versteckte Waffe, auf die man allerdings 90 reale Minuten warten muss. Wer die Waffe dem Spiel selbst finden will, sollte nun nicht weiterlesen.

Spieler wartet 90 Minuten, um zu einer geheimen Waffe zu kommen

Auf Reddit wies „Deisler“ seine Mitspieler auf die sehr gut versteckte Waffe hin. Dabei handelt es sich um die Handfeuerwaffe Meridian, auf die der Nutzer in Losomn gestoßen ist. In einem bestimmten Raum in den Abwasserkanälen gibt es elektrische Schleim-Monster, die sich abschießen lassen. Hat man diese erledigt, kann man einen weiteren Schleim entdecken, der ein Rohr verstopft. Hat man auch diesem den Garaus gemacht, wird Wasser in den Raum fließen.

Am Boden des Raumes befinden sich zwei Holzbretter, die mit dem Wasser in die Höhe steigen. Hat sich der Raum genug gefüllt, kann man mit Hilfe der Bretter zu einem Abfluss springen, in dem die Waffe versteckt ist. Laut „Deisler“ dauert es ganze 90 Minuten in Echtzeit, bis das Wasser hoch genug gestiegen ist, um sich Meridian schnappen zu können.

Weitere Meldungen zu „Remnant 2“:

Wie andere Spieler in dem Beitrag mitteilen, muss man nicht unbedingt 90 Minuten reglos in dem Raum verharren, damit das Wasser steigt. Der Timer soll auch weiterlaufen, wenn der Bereich verlassen wird. Zudem soll das Wasser auch bei einem Tod nicht aufhören, den Raum zu fluten. So können sich Spieler ganz in Ruhe durch Losomn schlagen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um sich Meridian zu holen.

Quelle: Reddit, GameRant

Weitere Meldungen zu Remnant 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren