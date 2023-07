Remnant 2: Die Spielwelt und das Gameplay im ausführlichen Trailer vorgestellt

Zu den Titeln, mit denen uns das diesjährige Sommerloch versüßt werden soll, gehört der kooperative Shooter „Remnant 2“, der genau wie sein Vorgänger bei den Entwicklern von Gunfire Games entstand.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release stellten Gunfire Games und der verantwortliche Publisher Gearbox Publishing einen weiteren Trailer bereit. Das neue Video bringt es auf eine Laufzeit von rund vier Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf den offiziellen Nachfolger zu „Remnant: From the Ashes“.

Genau wie im ersten Teil reist ihr in „Remnant 2“ mittels Weltensteinen in unterschiedliche Welten, um diese zu erkunden. Wie der neue Trailer verdeutlicht, dürfen wir uns dabei nicht nur auf optische Abwechslung freuen. Zudem warten in jeder Welt ganz eigene Herausforderungen.

Entwickler setzen erneut auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad

Geht es um das grundlegende Gameplay, dann wird sich „Remnant 2“ laut offiziellen Angaben an seinem Vorgänger orientieren und euch mit Gefechten konfrontieren, in denen es auf schnelle Reaktionen und eine strategisch kluge Vorgehensweise gleichermaßen ankommt. Demnach wurde jeder Boss mit individuellen Fähigkeiten und Schwachpunkten versehen, die ihr im Kampf zunächst analysieren müsst, um die fordernden Bosskämpfe erfolgreich zu meistern.

Allerdings müsst ihr euch im Kampf nicht alleine auf eure Geschicklichkeit verlassen. Stattdessen warten in den dynamisch generierten Welten Ressourcen und Gegenstände, die ihr nutzen könnt, um neue Waffen oder andere nützliche Gadgets zu erschaffen, die euch das Leben im Kampf etwas leichter machen.

In der Welt von „Remnant 2“ sieht sich die Menschheit mit einer dunklen Gefahr konfrontiert, die ihre Realität ein für alle Mal auszulöschen droht. Um diese Mächte zu bekämpfen, reisen die Menschen in die unterschiedlichen Welten und stellen sich den dort lauernden Schrecken.

„Remnant 2“ wird am 25. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

