Remnant 2: Mehr als 30 Minuten Gameplay zeigen N’Erud, Bosskämpfe und mehr

Zur Einstimmung auf den nahenden Release von „Remnant 2“ stellten Gunfire Games und Gearbox Publishing gestern einen frischen Trailer bereit, in dem uns der Hunter etwas näher vorgestellt wurde. Den besagten Trailer könnt ihr euch hier anschauen.

Ergänzend zum neuen Trailer wurde ein umfangreiches Gameplay-Video zu „Remnant 2“ veröffentlicht, das es auf eine Laufzeit von rund 38 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger ermöglicht. Geliefert werden uns zahlreiche Eindrücke aus dem neuen Riesenkonstrukt N’Erud, in dem zahlreiche Gefahren auf die Spielerinnen und Spieler lauern.

Darüber hinaus sind Kämpfe gegen fliegende Drohnen und außerirdische Kreaturen sowie das Duell mit einem mächtigen Boss zu sehen. Alles in allem wird uns also ein guter Eindruck von dem vermittelt, was in dem düsteren Coop-Shooter spielerisch geboten wird.

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben

Bei „Remnant 2“ handelt es sich um den offiziellen Nachfolger zu „Remnant: From the Ashes“ aus dem Jahr 2019, der sich spielerisch an seinem Vorgänger orientieren wird. Ein weiteres Mal kämpft die Menschheit in einer Welt voller tödlicher Kreaturen und mächtiger Dämonen um ihr Überleben.

Wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu zwei weiteren Spielerinnen und Spielern erkundet ihr in „Remnant 2“ die Tiefen des Unbekannten und nehmt dort den Kampf gegen einen mächtigen Feind auf, der das Ziel verfolgt, die Realität der Menschheit ein für alle Mal zu zerstören.

„Eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern-/Nahkämpfen kehrt mit gerissenen Gegnern und groß angelegten Bosskämpfen zurück. Die Spieler wählen spezifische Ausrüstung und Waffen, um sie für die verschiedenen Biome und bevorstehenden Schlachten zu optimieren. Bosse bringen hochrangige Spieler dazu, sich zusammenzuschließen, um die Herausforderung zu meistern und zu versuchen, die größten Belohnungen zu erhalten“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Remnant 2“ wird am 25. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Genau wie „Remnant: From the Ashes“ soll auch der Nachfolger nach dem Launch langfristig mit neuen Inhalten unterstützt werden.

