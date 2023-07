Remnant 2: Ein Meister der Präzision – Hunter-Archetype vorgestellt

Gunfire Games und Gearbox Publishing stellen euch heute den Hunter vor. Was er drauf hat, zeigt der unten eingebundene Trailer.

Der Hunter greift aus der Entfernung an.

„Niemand ist besser im Aufdecken und Ausschalten von Feinden aus der Ferne als der Jäger-Archetyp. Er ist ein Meister des Präzisionsspiels, seine Reichweite ist unübertroffen und sein Schaden legendär. Niemand versteckt sich vor dem Hunter“, so liest sich die Beschreibung des heute veröffentlichten Hunter-Trailers.

Eliminiert ihr eure Ziele also gerne aus der Entfernung, ist der Hunter die richtige Wahl für euch. Gegner lassen sich meist identifizieren und ausschalten, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Um ihn zu meistern, braucht ihr unbedingt ein treffsicheres Händchen.

In den letzten Wochen wurden bereits folgende Archetypen vorgestellt: Medic, Draufgänger, Helfer, Handler und Revolverheld. Nun steht der Hunter im Rampenlicht, dessen Fähigkeiten ihr im folgenden Trailer seht:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Remnant 2“:

Allgemein zum Spiel: Ihr treten in einer furchterregenden Welt gegen tödliche Wesen und gottähnliche Bosse an. Dabei ist sowohl alleine als auch gemeinsam mit zwei Freunden spielen möglich. Um die Herausforderungen zu meistern, müsst ihr eure Ausrüstung stets an die dynamisch generierten Dungeons anpassen. Immer wieder findet ihr dort neue Gegenstände, um der steigenden Schwierigkeit standhalten zu können.

Nur noch eine Woche müsst ihr warten, bis „Remnant 2“ in den Handel kommt: Der kooperative Third-Person-Shooter mit RPG-Elementen wird am 25. Juli veröffentlicht. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Betrag von 49,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Remnant 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren