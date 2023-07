Remnant 2: In jeder Hinsicht besser als der Vorgänger – Testwertungen

Der Nachfolger zu „Remnant: From the Ashes“ kommt am Dienstag auf den Markt. Pressewertungen sind schon seit gestern verfügbar, die auf einen vielversprechenden Shooter hindeuten.

Für die PC-Version liegen aktuell 22 Testberichte vor, von denen 17 Stück positiv ausfallen. Vier Magazine haben sich für eine gemischte Wertung entschieden, nur eines bewertet das Spiel negativ. Der durchschnittliche Wert: 80 Punkte.

Viele Verbesserungen und Neuerungen

Schauen wir uns ein paar Zusammenfassungen näher an:

Ganze 90 Punkte sind von Noisy Pixel: „Eine herausfordernde, süchtig machende und spannende Erfahrung. Es ist eine Fortsetzung, die alle Unzulänglichkeiten des Vorgängers verbessert hat, aber auch viele neue Systeme entwickelt hat, die den Spielspaß nur noch steigern. Die unglaubliche Tiefe der Anpassungssysteme erlaubt es den Spielern, alle Aspekte ihrer Erfahrung zu verfeinern, während sie gleichzeitig in der Lage sind, dieses Abenteuer mit Freunden im Koop-Modus zu teilen. Selbst nach vielen Stunden kann ich es kaum erwarten, mehr zu spielen.“

Auch das CGMagazine ist überzeugt und hat sich für 85 Punkte entschieden: „Auch wenn es durch ein fehlendes Tutorial zu den Dualen Archetypen und einige Balancing-Probleme ein wenig beeinträchtigt wird, bietet Remnant 2 dennoch eine fesselnde Geschichte, solide Kämpfe und ein großartiges Fortschrittssystem, verpackt in einer sehr gut gebauten Welt.“

Letzter Feinschliff fehlt

Eine weitere positive Wertung stammt von IGN France, die 80 Punkte vergeben: „Remnant 2 hat alle Karten, um einen guten Hardcore-Shooter abzuliefern, und seine Freiheit ist sicherlich eine seiner Stärken. Das einzige, was fehlt, ist der letzte Schliff an Optimierung.“

Doch nicht jeder ist mit dem Third-Person-Shooter zufrieden. So schreibt beispielsweise GGRecon zum abgegebenen 70er-Rating: „Angesichts des Mangels an Koop-Spielen müssen wir nehmen, was wir kriegen können, und Remnant 2 füllt diese Rolle mit Leichtigkeit aus. Sie werden hier viel Spaß finden, wenn das alles ist, was Sie wollen, aber es ist nicht ganz so meisterhaft wie die Spiele, von denen es so stark beeinflusst ist.“

Bei der PS5-Version beträgt der Metascore übrigens 78 Punkte, ist also fast gleich hoch. Allerdings sind hier nur vier Testwertungen verfügbar.

Weitere Meldungen zu „Remnant 2“:

Im PlayStation Store zahlt ihr für „Remnant 2“ einen Preis von 49,99 Euro. Schlagt ihr vor dem Release zu, erhaltet ihr als Bonus den Archetypen Revolverheld dazu.

Weitere Meldungen zu Remnant 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren