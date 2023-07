Remnant 2: Soll uns auch nach hunderten Spielstunden noch überraschen

Passend zum Release in der kommenden Woche erreichten uns heute die ersten Testwertungen zu „Remnant 2“, die von einem weitestgehend gelungenen Nachfolger sprechen.

Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Sequels versprochen wurde, verfolgten die Entwickler von Gunfire Games das Ziel, die prozedurale Generierung der Spielwelten auf die nächste Stufe zu heben, um so für reichlich Wiederspielwert zu sorgen.

Laut dem verantwortlichen Principal-Designer Ben Cureton wird durch dieses Feature ein Abenteuer geboten, das uns auch nach mehreren hundert Spielzeit noch überrascht.

Als Beispiel nannte er Playtester oder interne Qualitätstester, die auch nach mehr als 400 Spielstunden noch nicht alles gesehen haben, was „Remnant 2“ zu bieten hat.

Bei dem Begriff „Niemand“ bezieht sich Cureton in diesem Zusammenhang auf praktisch jeden, der bereits die Möglichkeit hatte, „Remnant 2“ zu spielen. Dies reicht von internen Hardcore-Gamern mit einer Spielzeit von über 400 Stunden, Testern mit einem Vorabzugriff oder den Entwicklern von Gunfire Games selbst.

Weiter führte der Principal-Designer aus, dass in „Remnant 2 Geheimnisse, über Geheimnisse, über Geheimnisse auf die Spielerinnen und Spieler warten“. Zudem merkte Cureton an, dass die Trophäen beziehungsweise Achievements von „Remnant 2“ bewusst so gestaltet wurden, dass die 100 Prozent auf spielerfreundliche Art und Weise zu erreichen sind.

Doch auch nach den 100 Prozent soll in der Welt des Coop-Shooters genug geboten werden, um die Community weiter bei Laune zu halten. Zumal „Remnant 2“ nach dem Release über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll. Hier planen die Macher von Gunfire Games sowohl kleinere Gratis-Updates als auch kostenpflichtige DLCs.

„Remnant 2“ erscheint am 25. Juli für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Käufer der Deluxe-Edition dürfen drei Tage vorher loslegen.

For those that love secrets and exploring:

No one has seen or obtained 100% of everything #Remnant2 has to offer. I’m talking about hardcore players with over 400+ hours, reviewers that had early access, even our own internal developers. No one.

Remnant 2 has secrets within… pic.twitter.com/VjJTulYDjR

— Ben Cureton (a.k.a. tragic) (@verytragic) July 20, 2023