The Expanse: Zweite Episode „Hunting Grounds“ steht bereit – Trailer

Unter dem Namen "Hunting Grounds" steht ab sofort die zweite Episode von "The Expanse: A Telltale Series" zum Download bereit. In kurzer Trailer stimmt auf die vor uns liegenden Abenteuer ein.

"The Expanse: A Telltale Series" setzt sich aus insgesamt fünf Episoden zusammen.

Zusammen mit Telltale arbeiten die Entwickler von Deck Nine Games („Life is Strange: True Colors“) aktuell am Episoden-Adventure „The Expanse: A Telltale Series“.

Nachdem Ende des vergangenen Monats die erste Episode des Science-Fiction-Abenteuers veröffentlicht wurde, steht unter dem Namen „Hunting Grounds“ ab sofort die zweite Episode zum Download bereit. Begleitet wurde der Release von einem kurzen Trailer, der uns erste Eindrücke aus dem zweiten Kapitel von „The Expanse: A Telltale Series“ liefert.

Ein weiteres Mal übernehmen wir die Kontrolle über die Protagonistin Camina Drummer, die von der Darstellerin Cara Gee verkörpert wird und wichtige Entscheidungen treffen muss.

Eine Routinemission endet im Chaos

In der zweiten Episode begeben sich Camina Drummer und ihre Crew in einen Asteroidengürtel, um eine routinemäßige Bergungsmission durchzuführen. Diese endet allerdings schnell im Chaos, als die Mannschaft in eine potenziell tödliche Auseinandersetzung mit unerbittlichen Piraten verwickelt wird.

Nun steht Drummer als Kapitän ihres Schiffs vor ihrer ersten großen Mission. Da die Besatzung der Artemis sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich der ihr zur Verfügung stehenden Waffen deutlich unterlegen ist, liegt es an der Protagonistin, einen Fluchtplan auszuarbeiten und an die Vorräte zu gelangen, die benötigt werden, um den Piraten ein Schnippchen schlagen und die Flucht erfolgreich durchführen zu können.

„The Expanse: A Telltale Series“ setzt sich aus insgesamt fünf Episoden zusammen, die im Abstand von jeweils zwei Wochen veröffentlicht werden. Wer sich dazu entschieden haben sollte, die Deluxe-Edition des Adventures zu erwerben, wird im Herbst mit der „Archangel“ genannten Bonus-Episode bedacht. Deren Geschichte dreht sich um den Charakter Chrisjen Avasarala, die versucht, „die Bedrohungen für die Erde und politische Gegner, die sie stürzen wollen, in den Griff zu bekommen“.

„The Expanse: A Telltale Series“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S verfügbar.

