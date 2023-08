Disney Dreamlight Valley: Hotfix 1.61 steht bereit – Die Verbesserungen in der Übersicht

Im vergangenen Monat wurde „Disney Dreamlight Valley“ mit dem „DreamSnaps“-Update bedacht, das leider verschiedene Fehler mit sich brachte, die dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten.

Wie die Entwickler von Gameloft bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort der Hotfix 1.61 bereit, mit dem ausgewählte Fehler und Probleme behoben werden. Unter anderem wurden weitere Ursachen des „Initialisierungsfehlers 201“ ausfindig gemacht und aus der Welt geschafft.

Zudem nahmen die Entwickler die folgenden Bugs in Angriff.

Als kleine Entschädigung für die technischen Probleme, für die das „DreamSnaps“-Update sorgte, erhalte alle Spielerinnen und Spieler 1.000 Mondsteine kostenlos. Gameloft dazu: „Wie bereits erwähnt, bedanken wir uns für Ihre Geduld während des Early Access. Um diese Wertschätzung zu zeigen, erhalten alle Spieler in den kommenden Tagen eine In-Game-Mail mit 1.000 Mondsteinen.“

„Disney Dreamlight Valley“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

As we've previously mentioned, we appreciate your patience during Early Access.

To show this appreciation, all players will receive an in-game mail in the coming days, containing 1,000 Moonstones.

Thank you so much for being part of this journey with us!

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) August 14, 2023