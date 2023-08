The Crackpet Show: Kommt als Happy Tree Friends Edition auf die PlayStation

Die Happy Tree Friends kehren zurück! In dem Roguelite Twin-Stick-Shooter "The Crackpet Show" wird der äußerst brutale Cartoon ein Revival erleben.

Der Roguelite Twin-Stick-Shooter „The Crackpet Show“, der bereits für die Nintendo Switch und den PC (via Steam und GOG) erhältlich ist, wird auch für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die Xbox One erscheinen. Dies wird in einer „Happy Tree Friends Edition“ geschehen.

Gore, Gore und noch mehr Gore

Dementsprechend werden die niedlichen Tiere, die uns vor knapp 20 Jahren in den Abendstunden auf MTV unterhielten, mit all ihrer Grausamkeit sowie humorvollen Brutalität zurückkehren. In der „The Crackpet Show: Happy Tree Friends Edition“ kann man in die Rolle der verschiedenen Charaktere schlüpfen, ein absolutes Chaos anrichten und Ruhm ernten.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Bist du bereit, berühmt zu werden? Dann schnapp dir deine Waffe und mach mit bei der gewalttätigsten TV-Show in der Geschichte der gewalttätigen TV-Shows! Die Teilnehmer müssen auf ihrem Weg zum Sieg Hunderte von Gegnern erschießen, zerschmettern und zerreißen!“

Selbstverständlich wird man sich mit riesigen Bossgegnern messen müssen, denen man das Innere nach außen reißen kann. Dafür sollte man jedoch die bestmöglichen Perks und Waffen aufsammeln und mit jedem weiteren Kampf stärker werden. Allerdings sollte man damit rechnen, dass man auch selbst gelegentlich ins Gras beißt.

„The Crackpet Show: Happy Tree Friends Edition“ erscheint am 27. September 2023 für die Konsolen und den PC. Wer das Spiel bereits für die Nintendo Switch oder den PC besitzt, kann sich den neuen Inhalt als DLC kaufen.

