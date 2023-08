Destiny 2: Erweiterung „The Final Shape“ ausführlich vorgestellt – Neue Saison gestartet

Die kommende Erweiterung "The Final Shape" des Online-Shooters "Destiny 2" hat einen Termin, zahlreiche Details und eine Vielzahl an Trailern erhalten.

Die zuständigen Entwickler von Bungie haben in den Abendstunden die nächste Erweiterung des Online-Shooters „Destiny 2“ offiziell vorgestellt. „The Final Shape“ soll am 27. Februar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Inmitten des Reisenden

In der kommenden Erweiterung werden sich die Wächter gegen das Vergessen stellen müssen. Der Zeuge wartet auf sie und die Vorhutgefährten Ikora Rey, Commander Zavala sowie Cayde-6. Eine gefährliche Reise der Erinnerung und Entdeckung wird einen in das Herz des Reisenden schicken, in dem man die Vorhut sammelt und den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit beendet.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Während der Kampagne von The Final Shape werden die Wächter ein mysteriöses neues Ziel erkunden – das Blasse Herz, das sich im Inneren des Reisenden befindet. Geformt durch den Zeugen, aber auch beeinflusst durch die Geschichte und die Reise der Wächter selbst, wird das Bleiche Herz nostalgische Rückblicke auf die Geschichte der Licht- und Finsternis-Saga enthalten, einschließlich einer Version des ursprünglichen Turms aus Destiny. Als erstes lineares Ziel in der Geschichte von Destiny wird sich das Bleiche Herz auch schrittweise weiterentwickeln.“

In der Erweiterung wird man ab März 2024 auch einen neuen Raid erhalten, wobei auch drei neue Super-Fähigkeiten, neue Waffen und mehr ins Spiel kommen werden. Außerdem arbeiten die Entwickler an einem neuen Power-System, das das Zusammenspielen vereinfachen soll.

Ab März 2024 werden auch episodische Inhalte erscheinen, die das aktuelle saisonale Modell ersetzen. Dabei wird man die Erzählung sowie die Inhalte anders angehen. Im nächsten Jahr sollen drei separate Episoden erscheinen. Ab heute steht bereits die „Season of the Witch“ zur Verfügung, die einige weitere Inhalte beinhaltet.

Für weitere Informationen kann man sich die neuen Trailer oder die offizielle Seite anschauen.

