Warhammer Age of Sigmar – Realms of Ruin: Termin steht fest und Trailer mit Fraktionsvorstellung

Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin:

Frontier Development hat verraten, wann "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" auf den Markt kommen wird. Auch die ab sofort vorbestellbaren Editions wurden vorgestellt.

Das Echtzeit-Strategiespiel „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ hat in der Gamescom-Woche einen Termin erhalten und wird demnach am 17. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich. Der Preis für die Standard Edition beträgt 59,99 Euro, während für die Deluxe Edition 69,99 Euro und für die Ultimate Edition 74,99 Euro fällig werden.

Das bieten die Editions

Die Deluxe Edition von „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ umfasst das Grundspiel, die alternativen Helden-Skins und zwei Profilanpassungs-Sets.

Spieler, die auf der Suche nach dem kompletten Erlebnis sind, können die Ultimate Edition von „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ vorbestellen. Neben dem Basisspiel erhalten sie damit Zugang zu vier alternativen Helden-Skins (eine pro Fraktion), zwei Profilanpassungs-Sets und Zugang zu den herunterladbaren Helden-Inhalten 1 und 2, die nach der Markteinführung veröffentlicht werden und zwei neue Helden für den Mehrspieler- und Eroberungsmodus enthalten.

Bei einer Vorbestellung der Ultimate Edition oder Deluxe Edition kann ab dem 14. November 2023 und somit bis zu drei Tage früher ein Vorabzugriff auf „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ erfolgen.

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin im PlayStation Store:

„Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ wurde laut Frontier Developments sowohl für Echtzeitstrategie-Experten als auch für Genre-Neulinge entwickelt und bietet eine Einzelspieler-Kampagne sowie einen plattformübergreifenden kompetitiven Mehrspielermodus mit den Spielvarianten „Eins gegen Eins“ und „Zwei gegen Zwei“.

Related Posts

Der heute ebenfalls veröffentlichte Trailer enthüllt die dritte Fraktion des Spiels, die spektrale Horde der Nighthaunt, die neben den bereits enthüllten Armeen der Stormcast Eternals und Orruk Kruleboyz auftritt, wobei eine vierte noch angekündigt wird. Der Trailer zeigt auch den Eroberungsmodus, einen wiederholbaren Einzelspieler-Herausforderungsmodus, in dem die Spieler eine Reihe von unvorhersehbaren Kampfszenarien bestreiten müssen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren