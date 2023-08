Payday 3: 99 Boxes-Heist mit ICE-T vorgestellt und auf der Gamescom anspielbar

"Payday 3" meldet sich im Rahmen der Gamescom mit neuen Videoszenen zurück, in denen unter anderem der Rapper und Schauspieler ICE-T einen Auftritt hat. Auch auf der Messe selbst ist der Titel mit den Maskenmännern vertreten.

„Payday 3“ hat zwei neue Videos erhalten, mit denen Deep Silver und Starbreeze die Gamescom 2023 feiern. Gezeigt werden darin cineastische Szenen mit Musikkompositionen der Wiener Symphoniker. Außerdem stellt einer der Trailer den Rapper und Schauspieler ICE-T im Universum des Spiels vor.

In „Payday 3“ verkörpert ICE-T einen Bauunternehmer namens Mac, der den Spielern einen Heist vorstellt. Beim „99 Boxes“-Heist schließen sich Spieler in einem 4-Spieler-Koop-Modus zusammen, um ein hoch gesichertes Containerlager zu infiltrieren.

Die Herausforderung kann auf zwei Arten angegangen werden: Entweder schleichen sich Spieler heimlich in das Lagerhaus, um Wachen, Kameras und Arbeiter zu umgehen. Oder sie gehen weniger rücksichtsvoll mit Waffengewalt vor, was in Schießereien mit der Polizei und SWAT-Teams enden kann.

99 Boxes kann auf der Gamescom angespielt werden

„Payday 3“ ist auf der heute (zunächst für Fachbesucher und Pressevertreter) eröffneten Gamescom vertreten. Der „99 Boxes“-Heist kann bereits am Consumer-Stand von Plaion (Halle 9.1 Stand B010-C019) angespielt werden. „Angehende Heister sind herzlich eingeladen, sich der Bande für eine weitere Runde Chaos und Verbrechen anzuschließen“, so Deep Silver und Starbreeze.

„Payday 3“ kann bei bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden, wobei der Einstieg mit 39,99 Euro* gelingt. Dieser Preis wird für die Day One Edition fällig. Deutlich mehr kostet die Collector’s Edition, die unter anderem mit einer Maske daher kommt. Sie kostet 129,99 Euro*.

Im PlayStation Store werden wiederum eine Silber und eine Gold Edition verkauft. Sie enthalten neben dem Season Pass in zwei Abstufungen zusätzliche digitale Inhalte und einen dreitägigen Vorabzugang.

Mehr zu Payday 3:

Mit „Payday 3“ kehren die vier bekannten Verbrecher mit Clownsmasken am 21. September 2023 zurück. Unterstützt werden die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie der PC. Nachfolgend ist das neuste Videomaterial eingebettet:

