Payday 3: Video zur Gestaltung des Shooters – NYC wird nicht originalgetreu nachgestellt

Ab sofort steht das vierte Entwickler-Tagebuch zum kommenden Coop-Shooter "Payday 3" bereit, in dem die Entwickler von Starbreeze auf Themen wie die Animationen und den Artstyle eingehen. Zudem wies das Studio darauf hin, dass New York City zwar als Schauplatz fungiert, allerdings nicht originalgetreu nachgebaut wird.

In "Payday 3" führt unser Weg in die US-Metropole New York City.

Mit einer Reihe an Entwickler-Tagebüchern lässt Staarbreeze die Community am Entstehungsprozess des kooperativen Multiplayer-Shooters „Payday 3“ teilhaben.

Ab sofort steht die vierte Episode zur Ansicht bereit, in der sich alles um die Animationen der Charaktere und die Art und Weise dreht, wie mit „Payday 3“ ein atmosphärischer Shooter abgeliefert werden soll. Auch der künstlerische Aspekt bei der Umsetzung der Spielwelt gehört zu den Themen über die gesprochen wird.

Nachdem wir im Vorgänger noch Washington D.C. unsicher machten, führt unser Weg in „Payday 3“ in die Metropole New York City. Wie Starbreeze diesbezüglich anmerkte, sollten wir nicht damit rechnen, dass der Big Apple originalgetreu nachgestellt wird.

New York City im Payday-Stil

Stattdessen greifen die Entwickler auf ein gewisses Maß an künstlerischer Freiheit zurück und verfolgen laut eigenen Angaben das Ziel, eine Version von New York City zu erschaffen, die zu den bekannten Eigenheiten der „Payday“-Reihe passt. „Das gesamte Spiel findet in New York statt, es war wirklich fantastisch und befreiend, mit ihm zu arbeiten“, führte Lead-Environmental-Artist Fredrik Larsson aus.

Eine so ikonische Stadt wie New York City zum Leben zu erwecken, sei eine große Aufgabe, bei der Starbreeze laut Larson nicht mit einer strengen Karte gearbeitet hat. Stattdessen können die Spielerinnen und Spieler damit rechnen, sich in einem sogenannten „Payday New York“ wiederzufinden, das sich zwar wie das Original anfühlt, an vielen Ecken und Enden allerdings mit Überraschungen aufwartet.

In „Payday 3“ kehren mit Dallas, Hoxton, Chains und Wolf die bekannten Protagonisten aus dem ersten „Payday“-Abenteuer aus dem Jahr 2011 als spielbare Charakter zurück und versuchen ein weiteres Mal, sich in der Welt des organisierten Verbrechens zu behaupten. Dafür stehen ihnen dieses Mal diverse neue Gadgets zur Verfügung, auf die in einem früheren Video zum Coop-Shooter eingegangen wurde.

„Payday 3“ wird am 21. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

