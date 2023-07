Payday 3: Trailer zeigt das Stealth-Gameplay, Gadgets und mehr

Zum Start in die neue Woche steht ein frischer Gameplay-Trailer zum kommenden Coop-Shooter "Payday 3" bereit. In diesem dreht sich alles um das Stealth-Gameplay und ausgewählte Gadgets, auf die ihr bei euren Raubzügen zurückgreifen könnt.

Nach der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Payday 3“ im vergangenen Monat steht ab sofort der nächste Trailer zum kommenden Coop-Shooter von Starbreeze bereit.

Die in dem neuen Trailer präsentierten Spielszenen stammen laut Entwicklerangaben aus der Beta-Version von „Payday 3“ und ermöglichen uns einen Blick auf das Stealth-Gameplay, das in dem kooperativen Mehrspieler-Shooter eine tragende Rolle spielt. Zu sehen ist, wie sich die Protagonisten von „Payday 3“ einen Weg in die „Surphaze Art Gallery“ im US-amerikanischen Brooklyn bahnen.

Die Kunstgalerie wurde mit Kameras, Laser-Stolperdrähten und weiteren Sicherheitsmaßnahmen gespickt, die euch das Leben schwer machen. Auch ausgewählte Gadgets, die bei den Raubzügen zum Einsatz kommen, werden uns kurz präsentiert.

Neulinge wie Veteranen sollen auf ihre Kosten kommen

Wie die Entwickler von Starbreeze kürzlich bestätigten, wird „Payday 3“ genau wie sein Vorgänger mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sowohl Neulinge als auch erfahrene Serienfans ihren Spaß haben.

Den Anfang macht laut Entwicklerangaben der normale Modus, der sich an Spielerinnen und Spieler richtet, die mit der „Payday“-Reihe beziehungsweise dem Genre an sich bisher keine Berührungspunkte hatten. Während „Hard“ für Zeitgenossen gedacht ist, die Spiele dieser Art bereits kennen, sollte der „Very Hard“-Schwierigkeitsgrad nur dann in Angriff genommen werden, wenn der eigene Charakter entsprechend weiterentwickelt und ausgerüstet wurde.

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist die „Overkill“-Stufe, die laut den kreativen Köpfen von Starbreeze die ultimative Erfahrung verspricht. Laut Starbreeze wird der „Overkill“-Modus von „Payday 3“ eine „brutale und unfaire Erfahrung“ liefern, die den Spielerinnen und Spielern alles abverlangt.

„Payday 3“ wird ab dem 21. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Auf allen Plattformen werden pünktlich zum Release sowohl die Cross-Progression als auch ein plattformübergreifender Multiplayer unterstützt.

