Der Herr der Ringe Rückkehr nach Moria: Der Releasetermin und reichlich Gameplay

Wie auf dem Summer Game Fest 2023 bekannt gegeben wurde, wird „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ nicht nur für den PC erscheinen. Auch die Konsolen werden demnach mit dem Fantasy-Titel versorgt.

Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres die Rede, wurde im Zuge der diesjährigen Gamescom der Releasetermin von „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ bestätigt: Der 24. Oktober 2023.

Dieser Termin gilt allerdings nur für die Download-Versionen auf der PS5 und dem PC. Die Retail-Fassung für die PS5 lässt noch bis zum 5. Dezember 2023 auf sich warten.

Noch etwas länger gedulden müssen sich Spielerinnen und Spieler auf der Xbox Series X/S, die erst Anfang 2024 versorgt werden.

Eine Reise in das vierte Zeitalter von Mittelerde

Passend zur Enthüllung des Releasetermins stehen frische Gameplay-Videos bereit, die uns einen ausführlichen Blick auf das ermöglichen, was im neuen Projekt von Free Range Games spielerisch geboten wird. Wie es der Name von „Rückkehr nach Moria“ bereits andeutet, schlüpfen wir in die Rolle eines Zwerges und kehren in den Wirren des vierten Zeitalters von Mittelerde in die Minen von Moria zurück.

In der Rolle eines selbst erstellten Zwerges, der von Lord Gimli Lockbearer in die Nebelberge gerufen wird, übernehmen wir die Kontrolle über einen Zwergen-Clan, der in den Minen von Moria vor der Aufgabe steht, die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Dwarrowdelf – aus den Tiefen unter ihren Füßen zurückzuholen.

Den dort lauernden Gefahren dürft ihr euch in „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ wahlweise alleine oder kooperativ in Gruppen mit bis zu acht Spielerinnen beziehungsweise Spielern stellen. Neben dem Coop-Modus warten magische Artefakte und ein umfangreiches Crafting-System darauf, genauer in Augenschein genommen zu werden.

Wie sich „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ in der Praxis spielt, verdeutlichen euch die folgenden Gameplay-Videos.

