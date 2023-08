The Outlast Trials: Wie steht es um Versionen für PS5 und PS4?

The Outlast Trials:

"The Outlast Trials" wird auch für Konsolen der aktuellen und vergangenen Generation veröffentlicht. Weiter in Geduld üben muss sich diese Zielgruppe allerdings.

Zwar wurde die PC-Version von „The Outlast Trials“ noch nicht final veröffentlicht. Doch dank der Early Access-Version des Horror-Titels können Steam-Nutzer seit Mai 2023 in den Titel hineinschnuppern.

Die bisherigen Meinungen fallen „sehr positiv“ aus, was viele Konsolenspieler neugierig werden lassen dürfte. Und tatsächlich wurde der Launch von „The Outlast Trials“ auf Konsolen in der Gamescom-Woche offiziell von Red Barrels bestätigt. Unterstützt werden sollen die aktuellen Plattformen PS5 und Xbox Series X/S als auch die Vorgänger PS4 und Xbox One.

„Wir arbeiten derzeit aktiv daran, einen wichtigen Wunsch zu erfüllen: Das Spiel auf Konsolen zu bringen. Das bedeutet, dass wir das Spiel auf PS5, Xbox Series X/S und älteren Konsolen (PS4/Xbox One) veröffentlichen und gleichzeitig Crossplay mit dem PC ermöglichen“, so der zuständige Director Alex Charbonneau.

Ziel der Entwickler sei es, sicherzustellen, dass das soziale Erlebnis von „The Outlast Trials“ über alle Plattformen hinweg geteilt werden kann, trotz der technischen Komplexität, die es erfordert.

Launch nicht in naher Zukunft

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass die Konsolenfassungen von „The Outlast Trials“ nicht allzu bald auf den Markt gebracht werden.

„Unsere Fortschritte sind vielversprechend, aber wir können noch kein Veröffentlichungsdatum für Konsolen nennen oder universelles Crossplay garantieren“, so Charbonneau weiter.

Zuletzt hatte man einen Launch im Jahr 2023 angestrebt. Doch aufgrund der Herausforderungen, mit denen das kleine Team zu kämpfen hat, peilt Red Barrels eine Konsolenveröffentlichung Anfang 2024 an.

In „The Outlast Trials“, das 2019 angekündigt wurde, nehmen ein bis vier Spieler an den grausamen und barbarischen, psychologischen und physischen Folterspielen einer Gehirnwäsche-Testanlage teil. Teilnehmer starten weitgehend hilflos. Allerdings können die Umgebungen genutzt werden, um die Erfolgsaussichten bei den Prüfungen zu unterstützen.

