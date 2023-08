Scorn: Die PS5-Version hat einen Termin – Trailer liefert Eindrücke aus dem Horror-Titel

Nach mehreren Verschiebungen veröffentlichten die serbischen Entwickler von Ebb Software im Oktober 2022 ihren Horror-Titel „Scorn“ für die Xbox Series X/S und den PC.

Neben dem stimmigen Artstyle und der dichten Atmosphäre war es vor allem das Gameplay, an dem sich seinerzeit die Geister schieden. So entschieden sich die Macher von Ebb Software bei der Gestaltung von „Scorn“ bewusst dagegen, die Spielerinnen und Spieler mit Hinweisen an die Hand zu nehmen.

Nachdem Ende Juni bekannt gegeben wurde, dass „Scorn“ den Weg auf die PlayStation 5 finden wird, bekam die Umsetzung für Sonys Konsole im Rahmen der Future Game Show einen konkreten Releasetermin spendiert: Den 3. Oktober 2023.

Eine labyrinthartige und düstere Spielwelt

Offiziellen Angaben zufolge werden wir in „Scorn“ in eine Welt versetzt, die sich aus labyrinthartigen und miteinander verbundenen Arealen zusammensetzt. Da es keine Hilfen oder Hinweise gibt, was ihr als nächstes tun müsst, müsst ihr die Welt genau in Augenschein nehmen und eure eigenen Schlüsse ziehen.

„Es gibt keine Zwischensequenzen, die dich von der grässlichen Realität der lebendigen, atmenden Welt um dich herum ablenkt. Aber halte deine Augen offen – das Spiel wird kein Mitgefühl mit dir haben, wenn du etwas Wichtiges auf deiner unsicheren Reise übersiehst“, heißt es zur spielerischen Umsetzung von „Scorn“ weiter.

Zu den weiteren Besonderheiten von „Scorn“ gehört die Tatsache, dass sich die Geschichte des Horror-Titels und ihre Facetten ausschließlich aus dem Spielverlauf heraus ergeben. Auch hier stehen die Spielerinnen und Spieler also vor der Aufgabe, die Augen offen zu halten und die Spielwelt akribisch zu erkunden. Aufgrund der überschaubaren Ressourcen muss dabei stets abgewägt werden, ob ihr euch den Gegnern stellt oder diese in klassischer Stealth-Manier umgeht.

Anbei der neue Trailer zu „Scorn“, der passend zur Bekanntgabe des Releasetermins für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde und Eindrücke aus der Spielwelt des Horror-Abenteuers liefert.

