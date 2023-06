Scorn: Mysteriöse Tweets weisen auf baldige Ankündigung für die PS5 hin

Im vergangenen Herbst veröffentlichten die serbischen Entwickler von Ebb Software ihren atmosphärischen Horror-Titel „Scorn“ für den PC und die Xbox Series X/S. Auch wenn die ungewöhnliche Aufmachung von „Scorn“ dafür sorgte, dass sich an dem Horror-Adventure die Geister schieden, wurde immer wieder die Frage nach einer möglichen Umsetzung für die PlayStation 5 laut.

Nachdem sich Ebb Software die Möglichkeit einer PS5-Version bereits im Jahr 2020 offen hielt, könnte eine Ankündigung für Sonys Konsole nun unmittelbar bevorstehen. Darauf deuten diverse kryptische Tweets von Ebb Software hin, in denen auf Symbole wie das X, das Dreieck oder den Kreis und somit offenbar auf die Tasten des PlayStation-Controllers verwiesen wird.

Laut der Community ein mehr als offensichtlicher Hinweis auf eine kommende PlayStation 5-Portierung. Offiziell angekündigt wurde diese bisher allerdings nicht.

Eine Reise durch eine beängstigende Welt

Bei den Arbeiten an „Scorn“ entschlossen sich die Entwickler von Ebb Software laut eigenen Angaben bewusst dazu, die Spielerinnen und Spieler nicht an die Hand zu nehmen und sie stattdessen in eine düstere Welt zu werfen, in der sie auf sich alleine gestellt sind.

In „Scorn“ erkundet ihr eine offene Spielwelt, die sich aus labyrinthartigen und miteinander verbundenen Arealen zusammensetzt. Zu den Besonderheiten des Horror-Abenteuers gehört laut offiziellen Angaben die Tatsache, dass sich die Hintergrundgeschichte von „Scorn“ aus dem Spielablauf heraus ergibt.

„Es gibt keine Zwischensequenzen, die dich von der grässlichen Realität der lebendigen, atmenden Welt um dich herum ablenkt. Aber halte deine Augen offen – das Spiel wird kein Mitgefühl mit dir haben, wenn du etwas Wichtiges auf deiner unsicheren Reise übersiehst“, führen die Entwickler aus.

Auch die überschaubaren Ressourcen und der verwundbare Charakter sorgen laut Ebb Software dafür, dass die Spielerinnen und Spieler stets genau abwägen müssen, ob sie sich einem möglichen Gegner stellen oder versuchen, sich zu verstecken und einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen.

Sollten sich die kryptischen Hinweise bewahrheiten, dann könnte die PlayStation 5-Ankündigung von „Scorn“ in den nächsten Wochen folgen.

In shadows cast and darkness deep,

A shape emerges from secrets to keep. Three edges meet, they intertwine,

Within their grasp, sorrow does entwine. — Scorn (@scorn_game) June 25, 2023

I am a variable, mysterious, and unknown, I leave my mark, a treasure shown. The 24th of my kind, my power multiplies, a target, a letter of only two lines. — Scorn (@scorn_game) June 27, 2023

