Rainbow Six Siege: Operatorin Ram stößt mit Mini-Panzer in Y8S3 dazu

Mit Y8S3 wird es eine neue Operatorin in „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ geben. Sie ist mit einem Mini-Panzer ausgestattet, der einen Weg der Zerstörung bahnt.

„Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ startet demnächst in die dritte Season des mittlerweile achten Jahres. Am Donnerstag, dem 29. August 2023, ist es so weit. Um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit sollen die Server mit der neuen Season online gehen. Kurz zuvor sollen die Server für rund 90 Minuten heruntergefahren werden.

Die neue Season trägt den Titel Heavy Mettle und bringt einen neuen Operator aus Südkorea, ein Event, Quick Match 2.0 und ein Rework von Operator Frost.

Mit dem kommenden Update für die neue Season soll es einige Anpassungen beim Balancing zu bereits bestehenden Operatoren, Waffen und mehr geben. Doch mit Y8S3 wird es eine weitere neue Operatorin geben: Die Südkoreanerin Ram stößt zur Kämpferriege hinzu und gehört zur Angreifer-Klasse.

Ihre Spezialfähigkeit ist der BU-GI-Auto-Brecher. Dabei handelt es sich um einen Mini-Panzer, der alle zerstörbaren Oberflächen und Geräte aus dem Weg schaffen kann. Das nützliche Gadget soll einen „Pfad der Zerstörung“ hinterlassen. Die Operatorin soll sich etwas langsamer spielen, dafür aber mit viel Gesundheit ausgestattet sein.

Eine weitere Neuerung ist unter anderem die Spielerbelobigung. So können Spieler und Spielerinnen für positiven Verhalten gelobt werden. Pro Match können zwei Belobigungen an Teammitglieder und eine Belobigung an das gegnerische Team verteilt werden.

Hinzu kommen einige Änderungen am Ruf-Bereich. Es gibt zwei neue Abschnitte, um eine bessere Übersicht zu erschaffen. Dazu zählen zum einen die Belobigungen-Seite, zum anderen die Fehlverhalten-Seite. Die Belobigungsserie kann im Übrigen im Privatssphäre-Modus ausgeschaltet werden.

Die kompletten Änderungen für Y8S3 könnt ihr euch auf der offiziellen Seite von Ubisoft durchlesen.

