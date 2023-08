Skull Island – Rise of Kong: Der Erscheinungstermin des Third-Person-Adventures

Am 17. Oktober erscheint „Skull Island: Rise of Kong“. Das hat GamingMill Entertainment heute über einen Trailer bekanntgegeben, den ihr euch am Ende des Artikels anschauen könnt.

Zu den versorgten Plattformen zählen die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und der PC. Der Preis beträgt 39,99 Euro.

Zusätzlich bietet der Publisher die sogenannte Colossal Edition für 49,99 Euro an. Hier sind unter anderem zwei Grain-Effekte enthalten, die an den Filmlook von 1933 und 1970 erinnern. Zudem ist das Kong Style Pack dabei, mit dem ihr Kong acht verschiedene Farbtöne verpassen könnt. Ansonsten kriegt ihr noch ein Artwork, den orchestralen Soundtrack und den Boss-Rush-Modus.

King Kong will Rache

King Kong befindet sich auf einem Rachefeldzug. Er sucht nach dem höchst gefährlichen Alpha-Raubtier Gaw, das seine Eltern auf dem Gewissen hat. Schafft er es, ihn zu besiegen, behauptet er sich als König von Skull Island.

Stellt euch auf ein Third-Person-Abenteuer ein, in dem ihr eine mysteriöse Insel erkundet. Eine abwechslungsreiche Landschaft wartet auf euch, in der sich verschiedene Geheimnisse verbergen. Kämpfe spielen natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die Spielzeit hat neulich der Lead Game Designer verraten: Etwa fünf bis sechs Stunden wird euch das Spiel beschäftigen.

Der Oktober ist damit noch voller geworden. In diesem Monat kommen bereits Kaliber wie „Marvel’s Spider-Man 2“, „Alan Wake 2“ und „Alone in the Dark“ auf den Markt. Vor „Skull Island: Rise of Kong“ müssen sich die genannten Kandidaten aber definitiv nicht fürchten.

Hier der Trailer:

