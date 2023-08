Skull Island – Rise of Kong: Spielzeit des King-Kong-Adventures bekannt

Vor einem Monat kündigten IguanaBee und GameMill Entertainment „Skull Island: Rise of Kong“ an. Es ist ein actionlastiges Third-Person-Adventure, in dem King Kong den Tod seiner Eltern rächen will.

Wie lange euch dieses Game beschäftigen wird, teilte nun Lead Game Designer Guillermo Gomez Zará im Interview mit GamingBolt mit. Seine Aussage macht klar, dass ein sehr kompaktes Spielerlebnis zu erwarten ist.

„Unser Spiel wurde so konzipiert, dass es etwa fünf bis sechs Stunden dauert“, so der Entwickler.

Genau wie bei anderen Spielen hängt die Dauer natürlich vom Spielertyp ab: „Das kann variieren, je nachdem, ob der Spieler ein Hardcore- oder Gelegenheitsspieler oder ein Sammler ist (in diesem Fall könnte es sogar länger dauern). Es gibt für jede Art von Spieler ein passendes Erlebnis und wir hoffen, dass sie es von Anfang bis Ende genießen können.“

Viele Geheimnisse

Auch zur Erkundung verlor Zará ein paar Worte. Laut ihm sind große Maps enthalten, auf denen ihr viele Geheimnisse entdecken könnt. Dabei hilft euch eine Spezialfähigkeit von Kong, mit der ihr interessante Plätze und Sammelobjekte findet.

Neben den Geheimnissen müsst ihr „verschiedene herausfordernde Bereiche“ meistern. Sie beziehen sich auf eure Mobilität, kämpferische Fähigkeiten oder besondere Ereignisse.

„Die DNA unseres Spiels ist die Kombination aus Kampf und Entdeckung der Geheimnisse der Insel“, erklärt Zará.

„Skull Island: Rise of Kong“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung. Wann der Release stattfindet, ist noch unbekannt.

