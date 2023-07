Skull Island Rise of Kong: Neues King Kong-Spiel für PS5, Switch und Xbox geleakt

Angekündigt wurde „Skull Island Rise of Kong“ bisher nicht. Allerdings liefert Amazon Spanien einen recht glaubwürdigen Hinweis, da der Titel dort samt Packshot und erster Bilder für PS5, PS4, Switch und Xbox-Systeme gelistet ist.

Wann „Skull Island Rise of Kong“ auf den Markt kommen wird, lässt sich dem Eintrag hingegen nicht entnehmen. Mit dem 31. Dezember 2024 ist lediglich ein Platzhalter hinterlegt, der immerhin vermuten lässt, dass der Launch bis spätestens Ende des kommenden Jahres erfolgen soll.

Der Produktbeschreibung auf Amazon Spanien lässt sich entnehmen, dass es sich bei „Skull Island Rise of Kong“ um ein Third-Person-Action-Adventure handelt, in dem es darum geht, den Tod der Eltern durch die mächtigen Hände des ultimativen Alpha-Raubtiers Gaw zu rächen.

Den Angaben von Wikizilla zufolge ist Gaw ein Titel, der sich auf den Anführer der Deathrunners bezieht, einer fiktiven Spezies von dromaeosauriden Dinosauriern, die auf Skull Island beheimatet sind.

Durchquert Sümpfe, Wasserfälle, Dschungel

Im Spielverlauf gilt es, Wellen von Ur-Bestien zu bezwingen und die Schergen des Erzfeindes zu besiegen, um letztendlich der rechtmäßige König von Skull Island zu werden.

„Durchquere die mysteriöse Insel und entdecke die Geschichte und die Geheimnisse, die sie verbirgt, während du auf Sümpfe, Wasserfälle, Dschungel und Höhlen voller Schädeliten stößt, die der Flora und Fauna der Insel Kraft verleihen“, heißt es weiter.

King Kong ist nicht das erste Mal in einem Videospiel zu sehen. Nach „Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie“ zeigte sich das Ungetüm zuletzt in „Call of Duty: Warzone“:

„Skull Island Rise of Kong“ wird laut Packshot von GameMill Entertainment veröffentlicht. Der Entwickler des Spiels ist nicht aufgeführt. Nachfolgend können die ersten Bilder der Neuveröffentlichung betrachtet werden. Eine neues optisches Highlight scheint das Projekt am Ende nicht zu werden.

