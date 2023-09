Jusant: Auch Death Stranding gehörte zu den Inspirationsquellen des Kletter-Adventures

Ende Oktober erscheint das von den "Life is Strange"-Machern von Don't Nod entwickelte Kletter-Adventure "Jusant" für die Konsolen und den PC. Wie das Studio verriet, gehörte auch Hideo Kojimas "Death Stranding" zu den Inspirationsquellen der Entwickler.

"Jusant" entstand bei den "Life is Strange"-Machern von Don't Nod.

Im Zuge des diesjährigen Summer Game Fest kündigten die „Life is Strange“-Macher von Don’t Nod einen neuen Titel an, der sich spielerisch deutlich von den bisherigen Werken des Studios abhebt: Das Kletter-Adventure „Jusant“.

In einem aktuellen Interview blickte Co-Game-Director Kevin Poupard auf die Arbeiten an „Jusant“ zurück und wies darauf hin, dass sich die Entwickler von mehreren bekannten Titeln inspirieren ließen.

Als Beispiel nannte Poupard Hideo Kojimas „Death Stranding“ aus dem Jahr 2019: „Aber wir wurden auch von Death Stranding inspiriert, weil man weiß, dass man vor dieser Balance-Herausforderung steht, die man bestehen muss.“

Poupard weiter: „Zudem mochten wir das Gameplay von Death Stranding, bei dem du tatsächlich den Boden analysierst, um die besten Wege entsprechend dem Gewicht, das du trägst, auszuwählen. Und wir möchten, dass die Spieler in Jusant diese Art von Reflexanreiz haben.“

Entschlüsselt die Geheimnisse einer alten Zivilisation

Offiziellen Angaben zufolge stehen wir in „Jusant“ vor der Aufgabe, an die Spitze eines magischen Turms zu klettern und das Geheimnis einer alten Zivilisation zu entschlüsseln. Dabei kommt es unter anderem darauf an, die Kletterwerkzeuge und die eigene Ausdauerleiste genauestens im Auge zu behalten.

„Während du höher steigst und deine Fähigkeiten verbesserst, musst du herausfinden, wie du die dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge am besten einsetzt, um an dein Ziel zu gelangen“, führten die Entwickler von Don’t Nod zur spielerischen Umsetzung ihres Kletter-Adventures aus.

Versprochen werden zudem ein Blick auf „atemberaubende Biome voller Flora und Fauna“ sowie ein packender Soundtrack, der während eurer Klettertouren für eine dichte und stimmige Atmosphäre sorgt.

„Jusant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge am 31. Oktober 2023 veröffentlicht.

