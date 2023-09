Stellar Blade: Offizielle Website beantwortet die Frage nach einer Retail-Version

Bisher war unklar, ob der ambitionierte Action-Titel "Stellar Blade" auch in Form einer Retail-Version erscheinen wird. Auf der offiziellen PlayStation-Website wurde die Frage nach einem physischen Release endlich beantwortet.

Wie im vergangenen Sommer bekannt gegeben wurde, wird der vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte und 2019 angekündigte Action-Titel unter dem Namen „Stellar Blade“ erscheinen.

Da es um das ambitionierte Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, stand die Frage im Raum, ob „Stellar Blade“ lediglich in einer digitalen Fassung veröffentlicht wird oder ob auch Sammler von Retail-Versionen versorgt werden. Eine Frage, die auf der offiziellen PlayStation-Website endlich beantwortet wurde.

Kurz und knapp: Ja, „Stellar Blade“ bekommt neben der Download-Version einen physischen Release spendiert. Die Möglichkeit, den Action-Titel vorzubestellen, soll zu einem bisher nicht näher genannten Termin starten.

Eine zerstörte Welt und ein intensives Kampfsystem

„Stellar Blade“ wird von den Entwicklern von Shift Up als ein Action-Titel beschrieben, der von seiner Geschichte wie dem actionreichen Kampfsystem gleichermaßen leben wird. Die Spielerinnen und Spieler verschlägt es in eine fiktive Zukunft, in der die Erde durch die Invasion einer außerirdischen Macht verwüstet wurde.

In Folge dessen haben die Überlebenden Zuflucht in einer Kolonie im Weltraum gesucht und die Erde verlassen. In der Rolle des weiblichen Paratroopers Eve kehren die Spielerinnen und Spieler auf die Erde zurück und stehen vor der Aufgabe, die außerirdische Macht zu besiegen und den Planeten Erde zurückzuerobern.

Zu den spielerischen Stärken von „Stellar Blade“ soll das Kampfsystem gehören, in dem es laut den verantwortlichen Entwicklern von Shift Up auf schnelle Reaktionen und ein strategisches Vorgehen gleichermaßen ankommen wird.

„Stellar Blade“ befindet sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung. Einen handfesten Releasetermin bekam der Action-Titel bislang leider nicht spendiert. Stattdessen war im letzten Sommer lediglich von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2023 die Rede.

Sollte Shift Up weiter an diesem Ziel festhalten, dürfte der finale Releasetermin in den nächsten Wochen enthüllt werden.

