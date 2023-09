Xbox Game Pass: Nutzerzahlen erreichten offenbar den nächsten großen Meilenstein

Mit dem Xbox Game Pass startete Microsoft im Jahr 2017 einen neuen Abo-Service, der in den Folgejahren kontinuierlich ausgebaut und auf Plattformen wie den PC und die Mobile-Systeme ausgeweitet wurde.

Auch wenn der Xbox Game Pass beziehungsweise der PC Game Pass mittlerweile zu den tragenden Säulen von Microsofts Gaming-Strategie gehören, hielt sich das Redmonder Unternehmen mit konkreten Abozahlen in der letzten Zeit vornehm zurück.

Ein wenig Licht ins Dunkel brachte möglicherweise der Lebenslauf von Craig McNary, der als Senior-Director für das Plattform & Brand Marketing der Xbox-Sparte verantwortlich war.

Wie sich dem mittlerweile überarbeiteten Lebenslauf von McNary entnehmen lässt, soll es der Xbox Game Pass mittlerweile auf mehr als 30 Millionen Abonnenten bringen. Da Microsoft die Zahlen bislang nicht offiziell bestätigen wollte, ist unklar, wann die Marke von 30 Millionen Abonnenten erreicht wurde.

Sony Interactive Entertainment sprach von ähnlichen Zahlen

Das letzte Update zu den Nutzerzahlen lieferte uns Microsoft im Juni des vergangenen Jahres, als von 25 Millionen Abonnenten die Rede war. Gestützt werden die Zahlen aus dem Lebenslauf von McNary vom direkten Konkurrenten Sony Interactive Entertainment.

Gegenüber der britischen Competition and Markets Authority wiesen die PlayStation-Macher Ende 2022 darauf hin, dass die damaligen Abozahlen des Xbox Game Pass bei 29 Millionen lagen. Woher Sony Interactive Entertainment die Zahlen bezog, ließ das Unternehmen allerdings offen.

Je nachdem, wie die Nutzerzahlen des Abo-Dienstes erhoben werden, könnte in Kürze mit einem sprunghaften Anstieg der Zahlen zu rechnen sein. So ersetzte Microsoft den Xbox Live Gold-Service in dieser Woche durch den Xbox Game Pass Core, der alle Features von Xbox Live Gold umfasst und Abonnenten zudem den Zugriff auf eine eingeschränkte Auswahl an Spielen einräumt, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Mit welchen Spielen der Xbox Game Pass Core-Dienst an den Start ging, verraten wir euch hier. Wie Microsoft zum Start des Angebots ausführte, soll die enthaltene Software-Bibliothek zwei bis drei Mal pro Jahr überarbeitet beziehungsweise erweitert werden.

Quelle: Insider Gaming

