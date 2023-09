Marvel’s Spider-Man 2: Raytracing ist in allen Darstellungsmodi aktiviert

Nach der State of Play fiel auch schnell das Preview-Embargo für das in wenigen Wochen erscheinende Open-World-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man 2“, das uns zahlreiche Informationen zu dem PlayStation 5-Exklusivtitel lieferte. In der Zwischenzeit haben unsere wertgeschätzten Kollegen von IGN auch ein Interview mit Mike Fitzgerald, dem Director of Core Technology bei Insomniac Games, veröffentlicht.

Drei Modi zur Auswahl

Somit erfahren wir, mit welchen grafischen Modi „Marvel’s Spider-Man 2“ ausgeliefert werden wird. Fitzgerald nannte zwar keine Auflösungszahlen, doch verriet er zumindest die Bildwiederholungsraten. Folgende Varianten wird man zur Auswahl haben:

Grafikmodus mit 30 fps

Leistungsmodus mit 60 fps

High Framerate-Modus für 120hz-Bildschirme mit 40 fps und VRR

Zur Bildauflösung sagte Fitzgerald, dass diese nicht festgeschrieben ist, da man bei Insomniac Games lieber auf eine dynamische Auflösung mit einem robusten temporalen Anti-Aliasing setzt, wodurch man die Auflösung je nach Situation hoch- und herunterschrauben kann.

Allerdings ging Insomniac Games bei der Raytracing-Frage keine Kompromisse ein. Anstatt Raytracing an einen Grafikmodus zu koppeln, hat man sich dafür entschieden, dass man diese Funktion in allen Modi eingeschalten hat.

„Für dieses Spiel sind wir wirklich in der Lage Raytracing als einen grundlegenden Performance-Modus zu liefern. Es gibt keinen Modus für dieses Spiel, in dem Raytracing ausgeschaltet ist. Es bestand keine Not dafür. Wir haben wirklich entdeckt, wie wir das liefern, was wir als passendes Spider-Man-Bild und Optik ansehen und was wir jeden Spieler sehen lassen möchten“, sagte Fitzgerald.

Dies ist ein massives Upgrade, nachdem die PS5-Versionen von „Marvel’s Spider-Man“ sowie „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ das Raytracing nur im Grafikmodus unterstützten. Nichtsdestotrotz wurde die Funktion bei diesen Spielen enorm gelobt, da die Wolkenkratzer New Yorks nicht mit Spiegelungen geizen und die Atmosphäre somit noch dichter wurde.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober für die PlayStation 5 auf den Markt kommen.

