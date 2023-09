Horizon Multiplayer: War bei Sony schon im Frühjahr 2021 ein Thema

Noch mehr Infos aus den geleakten Microsoft-Dokumenten: Schon im Frühling 2021 soll Sony Interactive Entertainment einen Deep Dive zum „Horizon“-Multiplayer durchgeführt haben. Es handelt sich um ein Projekt, das bis heute nicht der Öffentlichkeit präsentiert wurde, inzwischen aber zumindest bestätigt wurde.

Das thematisierte Dokument ist vom 16. April 2021. Folgende Details stehen drauf:

PlayStation Studios – Horizon Online Deep Dive

PlayStation Studios – General Progress Update

Services Strategy Update

Was wissen wir bisher über das Multiplayer-Spiel? Es verfügt wohl über eine kooperative Ausrichtung, in der ihr gemeinsam mit anderen Spielern auf Maschinenjagd geht. Hierbei sollen sich die Spielfiguren alle durch individuelle Fähigkeiten auszeichnen. Eine geleakte Konzeptzeichnung und ein Gameplay-Video zeigten außerdem einen Comic-Look. Später gab es noch einen groben Hinweis auf eine mögliche Mobile-Veröffentlichung.

Laut Jan-Bart van Beek, Studioleiter von Guerrilla Games, ist dieses Projekt eine „weitere massive Veränderung für das Studio.“ Dabei stellte er einen Vergleich zu „Horizon Zero Dawn“ her, womit eine neu IP erschaffen wurde. Die Ambitionen scheinen also durchaus hoch zu sein.

Bisher wurden drei Ableger der „Horizon“-Reihe veröffentlicht – zwei Hauptteile für die Konsolen und ein Spin-Off für PS VR2. Das Multiplayer-Projekt wird der nächste Teil, bestätigt ist zudem ein dritter Hauptableger. Und das könnte immer noch nicht das Ende der Fahnenstange sein: Tatsächlich bestehen Sequel-Pläne „für eine sehr lange Zeit.“ Rund 16 Pläne liegen vor.

Weitere Meldungen zu Horizon.

