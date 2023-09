Jurassic Park: Classic Games Collection erhält Genesis-Klassiker

Die “Jurassic Park Classic Games Collection” wird zusätzlich zu den im Juli angekündigten Spielen den Mega Drive/Genesis-Klassiker “Jurassic Park: Rampage Edition” enthalten, wie der Publisher Limited Run Games auf „X“ bekannt gibt.

Begleitet wird die Ankündigung von einem kurzen Video, das weiter unten einen Blick auf die klassischen Spielerlebnisse gewährt.

Der hinzugekommene Action-Plattformer wird – wie schon die zuvor angekündigten Spiele der Sammlung – über Speicherstände und In-Game-Karten verfügen, die den Spielern bei der Flucht behilflich sein können.

Die “Jurassic Park Classic Games Collection” umfasst damit folgende Klassiker, die einst für das Nintendo Entertainment System, den Game Boy, das Super Nintendo Entertainment System und Mega Drive/Genesis veröffentlicht wurden:

Fans der Klassiker können Isla Nublar erkunden und abhängig vom Spiel in die Rolle von Dr. Alan Grant oder eines Velociraptors schlüpfen, während sie Eier einsammeln, gefährliche Kreaturen überwinden, den Strom im Park wiederherstellen sowie neue Waffen sammeln und schlussendlich fliehen müssen.

We’ve got a JURASSIC piece of news to share with you!

The Jurassic Park Classic Games Collection gets tougher, faster and more dangerous than ever with the inclusion of MORE classic titles from the 16-bit era!

Jurassic Park & Jurassic Park: Rampage Edition, both originally… pic.twitter.com/ib2VBHmj9u

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 18, 2023