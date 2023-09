UK-Charts: Mortal Kombat 1 und Lies of P legen erfolgreichen Launch hin

Die neue Woche startet mit den britischen Retail-Charts, die verraten, welche Spiele in den vorangegangenen Tagen am meisten gefragt waren.

Den Spitzenplatz sicherte sich der Neueinsteiger “Mortal Kombat 1”. Im Vergleich zu “Mortal Kombat 11” aus dem Jahr 2019 gingen die physischen Verkäufe allerdings um 38 Prozent zurück, was ein Resultat des zunehmenden Digitalverkaufs sein dürfte.

Die auf einer GfK-Auswertung basierenden Erhebungen zeigen außerdem, dass der von NetherRealm entwickelte Titel den größten Absatz auf der PS5 erzielen konnte, gefolgt von den Konsolen Xbox Series X/S und Switch.

Auch “Lies of P” schaffte einen guten Einstieg in die Top 10 und landete in der ersten Woche auf Platz 3 der britischen Retail-Charts. Rückendwind gab es offenbar von positiven Tests und Spieleindrücken. Der Metascore liegt bei 80, während sich der User-Score bei einem Wert von 8.0 einpegelte.

Mit “Payday 3” landete ein weiterer Neueinsteiger in den Top 10, allerdings nur auf Platz 7. Der Titel von Starbreeze Studio verkaufte sich laut Gamesindustry auf der PS5 deutlich häufiger als auf den Xbox Series X/S-Konsolen.

Erwähnenswert ist ebenfalls die Rückkehr von “Cyberpunk 2077”, nachdem in der vergangenen Woche das Update 2.0 veröffentlicht wurde. Das Spiel aus dem Hause CD Projekt erreichte einen Verkaufsanstieg von 163 Prozent. GfK macht dafür unter anderem eine Preisaktion in Vorbereitung auf die kommende Erweiterung “Phantom Liberty” verantwortlich.

Starfield und Motorfest nicht mehr in den Top 10

“The Crew Motorfest” musste sich in der vergangenen Woche mit dem elften Platz begnügen, nachdem das Rennspiel in der Veröffentlichungswoche auf dem zweiten Rang einstieg. Die Verkäufe sanken um 57 Prozent.

Noch weiter bergab ging es für “Starfield”. Das Sci-Fi-Rollenspiel befindet sich auf dem neunzehnten Platz, da die Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche um 41 Prozent nachgaben. Hier macht sich die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass bemerkbar. Doch auch die Zugriffe auf das Spiel scheinen zu sinken, wie die Steam-Charts verdeutlichen.

UK-Charts der Vorwoche in der Übersicht:

(neu) Mortal Kombat 1 (1) Hogwarts Legacy (neu) Lies of P (neu) Pikmin 1 + 2 (3) Mario Kart 8 Deluxe (21) Cyberpunk 2077 (neu) Payday 3 (5) Grand Theft Auto V (4) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (7) Minecraft (Nintendo Switch)

Die heutigen Charts beziehen sich ausschließlich auf den britischen Retail-Markt. Allerdings dürften die Positionierungen in anderen europäischen Ländern zumindest ähnlich sein. Die übergreifenden Europa-Charts werden folgen.

