PayDay 3: Upgrades für Server- und Matchmaking-Stabilität in dieser Woche

An “PayDay 3” sollen zugunsten der Server- und Matchmaking-Stabilität weitere Verbesserungen vorgenommen werden, woran in dieser Woche zwei Wartungsphasen mitwirken. Ebenso wird über einen Offline-Modus nachgedacht.

“PayDay 3” kam in einem recht fragwürdigen Zustand auf den Markt. Seit dem Launch wird das Spielerlebnis von erheblichen Matchmaking-Problemen beeinträchtigt, zu denen sich Starbreeze in den vergangenen Tagen mehrfach äußerte.

Der CEO Tobias Sjögren verwies zuletzt auf „unvorhergesehene Fehler“, die im Zusammenhang mit einer Matchmaking-Software eines Drittanbieters auftraten. Gleichzeitig ist der Entwickler bestrebt, mit Verbesserungen einen positiven Einfluss auf die Server- und Matchmaking-Stabilität zu nehmen.

Entsprechend werden vor dem Wochenende Upgrades an der Umgebung vorgenommen, die am heutigen Dienstag zu einer geplanten Downzeit führten. Auch für Freitag wurden entsprechende Eingriffe angekündigt.

Auf Twitter/X schrieb Starbreeze: “Um die Server- und Matchmaking-Stabilität zu verbessern, werden wir vor diesem Wochenende Upgrades an der Umgebung vornehmen. Um diese Upgrades durchzuführen, wird der Service am Dienstag und Freitag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr CEST offline sein. Wir danken euch für eure Geduld.”

Kommt ein Offline-Modus?

Die Ankündigung der Wartungsarbeiten an den Servern zog auch die Häme der Spieler auf sich. So schrieb ein User: “Ihr müsst nicht ankündigen, wenn sie offline sind, daran sind wir gewöhnt. Kündigt an, wenn sie online sind.”

Letztendlich wurden seit dem Launch die Rufe nach einem Offline-Modus laut, der sogar kommen könnte. So schrieb Sjögren auf Twitter/X, nachdem ein solcher Modus thematisiert wurde: “Andreas hat zum Beispiel mitgeteilt, dass das Team die Möglichkeit prüft, eine Art Offline-Modus hinzuzufügen.”

Das Statement sorgte bei einem Follower für die Erwähnung, dass er in diesem Fall über den Kauf von “PayDay 3” nachdenken würde, was eine weitere Reaktion von Sjögren nach sich zog: “Verstehe ich vollkommen. Ich sehe das ganz locker. Wir werden PayDay 3 noch viele Jahre lang begleiten. Also hast du die Möglichkeit, mitzumachen, wenn es sich für dich richtig anfühlt.”

Verbesserungen werden die Entwickler noch eine Weile begleiten, wie allein der Metascore von 70 aufzeigt. Noch weniger zufrieden sind aufgrund der Serverproblematik allerdings die Spieler, was zu einem User-Score von nur 2,3 führte. Immerhin: Mit einem Einstiegspreis von 39,99 Euro war der Zahltag für Spieler verglichen mit anderen Games weniger schmerzhaft.

