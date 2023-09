The Last Case of Benedict Fox: PS5 bekommt Definitive Edition – Trailer

The Last Case of Benedict Fox:

„The Last Case of Benedict Fox“ erschien bereits in diesem Jahr für PC, Xbox One und Xbox Series. Nun wird die Definitive Edition für PS5 nachgereicht.

Rogue Games und Plot Twist haben vor rund einem halben Jahr „The Last Case of Benedict Fox“ für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Besitzer und Besitzerinnen einer PlayStation-Konsole gingen bisweilen leer aus.

Doch wie die Verantwortlichen nun verkündet haben, erscheint das Metroidvania nun als Definitive Edition für PS5. Eine Version für PS4 wurde in diesem Zuge leider nicht erwähnt.

Benedict Fox löst jetzt auch auf PS5 seine Fälle

Die Definitive Edition soll mit einigen Verbesserungen daherkommen. Es sind alle bisherigen Fixes und Patches enthalten, zudem sollen ein optimiertes Kampfsystem, eine verbesserte Grafik und überarbeitete Platforming-Mechaniken enthalten sein.

In der Definitive Edition soll es einige Änderungen an der Benutzeroberfläche und der gegnerischen KI geben. Wann genau die Definitive Edition erscheinen soll, ist bislang bedauerlicherweise nicht bekannt. Wir sollten uns noch etwas gedulden, bis der Publisher uns einen Termin nennt.

„The Last Case of Benedict Fox“ ist ein Metroidvania, in dem wir den namensgebenden Detektiv spielen. Der Detektiv muss seine Fälle allerdings nicht alleine lösen, sondern hat einen Dämon an seiner Seite.

Mit der Hilfe des Dämons kann Benedict Fox in andere Dimensionen gelangen, um das Mysterium rund um den Tod seines Vaters aufzuklären. Dazu müssen Spieler und Spielerinnen Rätsel lösen, durch Level springen und gegen Monster kämpfen, die aus dem Lovecraft-Universum stammen.

Der Titel war einer der meistgewünschten Spiele für Xbox. Auf Wertungsplattformen wie Metacritic bekommt es allerdings nur gemischte Rezensionen. In den Testwertungen wird unter anderem der schicke Art Style gelobt, doch die Mechaniken sorgen bei vielen Spielern und Spielerinnen für Frust.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Mechaniken mit der PS5-Version so weit optimiert wurden, dass kein Frust mehr aufkommt.

