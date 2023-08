Blasphemous 2: Über 15 Minuten Gameplay aus dem Sequel des erfolgreichen Metroidvania

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Team17 arbeiteten die Indie-Entwickler von The Game Kitchen in den vergangenen Monaten an der Fertigstellung des Metroidvania-Abenteuers „Blasphemous 2“, das in diesem Monat für die Konsolen und den PC erscheint.

Kurz vor dem Release wurde ein umfangreiches Gameplay-Video zur Verfügung gestellt, das uns mehr als 15 Minuten frischer Spielszenen aus dem Nachfolger liefert. Zu sehen sind Eindrücke aus der Geschichte und das Kampfsystem von „Blasphemous 2“. Die Geschichte des Sequels schließt an die Geschehnisse des kostenlosen „Wounds of Eventide“-DLCs an.

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass sich der Büßer erneut in den endlosen Kampf gegen das Mirakel und in eine gefahrvolle Welt voller Mysterien und Geheimnisse, die es zu lüften gilt, stürzt.

Der endlose Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt

In „Blasphemous 2“ findet sich der Büßer in einer komplett neuen Welt wieder, die größer und abwechslungsreicher ausfallen wird als die Pendant aus dem ersten Teil. Zu seinem Leidwesen wird der Protagonist in den endlosen Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung zurückgeworfen.

Um diesen durchbrechen zu können, bleibt euch in „Blasphemous 2“ nichts anderes übrig, als die düstere Welt des Nachfolgers zu erkunden und euch den teilweise grotesken Monstern und Bossen zu stellen. Dabei greift ihr unter anderem auf ein erweitertes Waffenarsenal und ganz neue Manöver und Combos zurück.

„Der Büßer kennt kein Erbarmen und dank seinem erweiterten Waffenarsenal samt neuen Aktionen, brutalen Exekutionen und erweiterten Combos werden alle, die sich in den Weg zu stellen wagen, von einer Flut von Gewalt hinfortgespült“, führen die Indie-Entwickler von The Game Kitchen zur spielerischen Umsetzung des Nachfolgers aus.

„Blasphemous 2“ wird ab dem 24. August 2023 und somit Ende der kommenden Woche für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich sein.

