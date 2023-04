Blasphemous 2: Nachfolger zum Metroidvania-Hit mit einem ersten Trailer angekündigt

Mit "Blasphemous 2" kündigten Team17 und die Indie-Entwickler von The Game Kitchen den Nachfolger zum Metroidvania-Abenteuer aus dem Jahr 2019 an. Wir liefern euch den Reveal-Trailer, den Releasezeitraum und die ersten Details zum Sequel.

Mit „Blasphemous“ veröffentlichten die Indie-Entwickler von The Game Kitchen im Jahr 2019 ein Metroidvania, das von den Spielerinnen und Spielern trotz kleinerer Macken sehr positiv aufgenommen wurde.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Team17 bekannt gab, wird aktuell an „Blasphemous 2“ gearbeitet, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet. Laut der offiziellen Ankündigung dürfen sich die Spielerinnen und Spieler auf einen klassischen Nachfolger freuen, dessen Geschichte nahtlos an die Geschehnisse von „Blasphemous: Wounds of Eventide“ anschließt.

In „Blasphemous 2“ schlüpfen wir ein weiteres Mal in die Rolle des The Penitent One genannten Protagonisten und werden mit einem Metroidvania-Abenteuer konfrontiert, das mit abwechslungsreichen Arealen und einem knackigen Schwierigkeitsgrad punktet.

Eine neue Welt, mächtige Feinde und mehr

Weiter hieß es in der offiziellen Ankündigung, dass sich The Penitent One in „Blasphemous 2“ in einer ungewöhnlichen neuen Welt wiederfindet und dort genau wie im ersten Teil in einem Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt gefangen ist. Um aus diesem schier endlosen Zyklus zu entkommen und endgültigen Frieden zu finden, steht der unfreiwillige Held vor der Aufgabe, sich im Kampf gegen mächtige Feinde zu behaupten.

„Blasphemous 2“ bietet im Vergleich mit dem 2019 veröffentlichten ersten Teil eine Vielzahl neuer Feinde und komplexe Bosse, die es zu bekämpfen gilt. Um den Protagonisten auf die vor ihm liegenden Abenteuer vorzubereiten, greift ihr auf ein abwechslungsreiches Set an Waffen und Ausrüstungsgegenständen zurück.

Darüber hinaus lassen sich mit zunehmender Spieldauer unterschiedliche Fähigkeiten freischalten, die euch im Kampf eine wichtige Hilfe sind.

„Blasphemous 2“ erscheint im Sommer 2023 für den PC, die Switch sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen. Anbei der erste Trailer zum Nachfolger, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung zur Verfügung gestellt wurde.

