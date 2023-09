Like a Dragon Gaiden: SEGA nennt Details zu den Nebenmissionen

SEGA wird in dem kommenden "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" wieder zahlreiche Nebenmissionen bieten. Nun haben die Entwickler einige wenige Details zu diesen verraten.

Mit dem kommenden „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ werden wir die Rückkehr des einstigen Drachen von Dojima erleben, der nach den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ seinen Tod vortäuschte, um seine Liebsten zu beschützen. Schließlich ist es gefährlich, wenn man zur Familie des Yondaime des Tojo Clans und der größten Legende der japanischen Unterwelt gehört.

Alte Bekannte, neue Geschichten

Nun haben die Verantwortlichen von SEGA einen kleinen Ausblick auf die Nebenmissionen gegeben, die man in „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erleben wird. Und da Kiryu oder Joryu, wie er in seiner neuen Rolle als Geheimagent genannt wird, vielen Menschen bereits bekannt ist, trifft er auf den Straßen Sotenboris auf einige bekannte Gesichter, die sich auch an ihn erinnern, wenn er für Akame Aufgaben erfüllt.

Dabei werden einige Begegnungen an die Vergangenheit der Reihe erinnern, während andere auch eine Brücke zu den „Judgment“-Spielen schlagen. Wie man es von der Reihe kennt, werden die Nebenmissionen einige besonders ernste Geschichten ebenso wie total abstruse sowie urkomische Situationen zu bieten haben.

In „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird Joryu auf die Straßen zurückkehren, um seine Erfahrungen in der Unterwelt ein weiteres Mal zu nutzen, da die Omi Alliance in Sotenbori erneut für Probleme sorgt.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon:

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 9. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC, um auf das Ende Januar 2024 erscheinende „Like a Dragon: Infinte Wealth“ einzustimmen, in dem Kazuma Kiryu und Ichiban Kasuga aufeinandertreffen.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren