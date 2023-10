UK-Charts: EA Sports FC 24 erzielt Durchmarsch und verdrängt Mortal Kombat 1

“EA Sports FC 24" konnte sich in Großbritannien in der vergangenen Woche den Spitzenplatz der Retail-Charts schnappen. Und auch die restlichen Platzierungen stehen fest.

Die neusten britischen Retail-Charts sind da und lassen erahnen, welche Spiele auch in anderen europäischen Ländern in der vergangenen Woche hoch im Kurs standen.

Dass “EA Sports FC 24” trotz des Namenswechsels ein leichtes Spiel hatte, berichteten wir bereits in einer vorangegangenen Meldung. Das Fußballspiel landete auf dem ersten Platz, musste im Handel verglichen mit dem Vorgänger “FIFA 23” aber einen Rückgang von 30 Prozent verschmerzen. Es ist möglich, dass die digitalen Zahlen diese Lücke verkleinern.

Während die Verkäufe im Jahresvergleich rückläufig sind, ist “EA Sports FC 24” die zweitgrößte Neuveröffentlichung im Einzelhandel seit Beginn des Jahres. Besser schlug sich nur “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

The Witcher 3 und Star Wars Jedi Survivor kehren zurück

Die restlichen Charts bieten kaum Gelegenheit für Überraschungen. “Mortal Kombat 1” fiel nach dem Vorwochensieg und einem Rückgang der Verkaufszahlen um 83 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von den Dauersellern “Hogwarts Legacy” und “Mario Kart 8 Deluxe”.

Dank neuer Händleraktionen konnten zwei Spiele in die Top 10 zurückkehren: “The Witcher 3: Complete Edition” landete auf Platz 10, nachdem die Verkaufszahlen um beeindruckende 59 Prozent nach oben gingen. Ebenfalls einen großen Sprung machte “Star Wars Jedi: Survivor” und sicherte sich Platz 8. Der Verkaufszuwachs wird mit 216 Prozent angegeben.

UK-Charts der Woche bis 30. September 2023:

(Neu) EA Sports FC 24 ( 1 ) Mortal Kombat 1 ( 2 ) Hogwarts Legacy ( 5 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 8 ) Grand Theft Auto 5 ( 9 ) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ( 10 ) Minecraft: Nintendo Switch Edition ( Re ) Star Wars Jedi: Survivor ( 14 ) Call of Duty: Modern Warfare 2 ( 22 ) The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Weitere Charts dürften im Laufe der Woche folgen. Die gesamteuropäischen Auswertungen für den gerade erst beendeten September werden allerdings länger auf sich warten lassen. Im August profitierte die PS5 von einem enormen Boost, während die Konsolen Xbox Series X und S mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatten. Im September kam allerdings “Starfield” – und somit ein potenzieller Systemseller – auf den Markt, wodurch das Ergebnis mit Spannung erwartet wird.

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren