EA Sports FC 24: So erfolgreich ist das Fußballspiel nach dem Namenswechsel

“FIFA” hat einen neuen Namen und heißt fortan “EA Sports FC”. Und da das erste Spiel nach der Umbenennung mittlerweile auf dem Markt verweilt, stellt sich die Frage, ob der neue Name einen Einfluss auf die Verkäufe hat.

Einen ersten Hinweis liefern die britischen Retail-Charts, die zwar noch nicht vollständig vorliegen. Allerdings verriet Christopher Dring von GamesIndustry, welches Spiel sich in der vergangenen Woche nach oben arbeiten konnte.

Trotz der neuen Namensgebung ließ “EA Sports FC 24” die Konkurrenz hinter sich und kletterte an die Chartspitze. Zugleich ist EAs neustes Fußballspiel die zweitgrößte physische Veröffentlichung des Jahres in Großbritannien, hinter “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, aber vor “Hogwarts Legacy”.

Im Jahresvergleich weniger Verkäufe

Trotz des Erfolges von “EA Sports FC 24” musste ein Rückgang verzeichnet werden. Die tatsächlichen Retail-Verkaufszahlen sanken im Vergleich zu “FIFA 23”, das im Vorjahr veröffentlicht wurde, um 30 Prozent.

Dies geht mit den Erwartungen von Electronic Arts einher, dass die Umbenennung der Reihe kurzfristige Auswirkungen haben wird. Vermutlich werden Kunden, die sich nicht regelmäßig auf dem Laufenden halten, im stationären Handel weiterhin nach “FIFA” Ausschau halten.

Gleichzeitig konnte die Nintendo Switch-Version von “EA Sports FC 24” im Vergleich zum Vorjahr einen „geringen“ Anstieg der physischen Verkäufe verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es sich um eine aktualisierte Version des Spiels handelt und nicht um eine Legacy Edition, wie sie in den vergangenen Jahren regelmäßig für die Switch veröffentlicht wurde.

Falls ihr es verpasst habt: “EA Sports FC 24” kann auch zusammen mit einer PS5 bestellt werden. Der Bundlepreis liegt bei unter 500 Euro, sodass das Paket einiges an Einsparpotenzial bietet. Selbst ohne Spiel liegt die UVP der Konsole 50 Euro höher.

Nachfolgend gelangt ihr zu den PS5-Bundles mit EA Sport FC 24*:

„EA Sports FC 24“ wurde am 29. September 2023 offiziell veröffentlicht und wartet mit einigen Neuerungen auf, darunter gemischte Teams im Ultimate-Team-Modus. Meldungen dieser Art und weitere Informationen sind in unserer Themen-Übersicht zum Fußballspiel zusammengefasst.

