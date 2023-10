PlayStation Portable: Shawn Layden erinnert mit Zahl an Produktionsende

Mit der PlayStation Portable konnte Sony einst große Erfolge feiern. Veröffentlicht wurde der Handheld im Dezember 2004 zunächst in Japan, bevor im darauffolgenden Jahr die westlichen Märkte an der Reihe waren.

Eingestellt wurde die Produktion im September 2014, wie Shawn Layden, einst CEO der SIE Worldwide Studios, in einem Tweet anlässlich des neunten Jahrestages erinnert. Der Tweet umfasst ebenfalls eine genaue Produktionszahl, die den meisten Spielern bisher nicht bekannt sein dürfte.

Wie sich dem von Layden veröffentlichten Bild entnehmen lässt, wurden von den unterschiedlichen PSP-Modellen genau 82.523.607 Millionen Exemplare hergestellt. Gestartet wurde die Produktionen am 9. November 2004 und lief nahezu zehn Jahre bis zum 26. September 2014.

TBT 🎉🎊 The final manufacturing closed nine years ago: 82.5MM+! Not bad, lil buddy. 🎮💙

Die letzte offizielle Verkaufszahl von Sony stammt aus dem Jahr 2012 und liegt bei 76 Millionen. Später war inoffiziell davon die Rede, dass sich etwa 82 Millionen Exemplare in “der freien Wildbahn” befinden.

Im Produktionszeitraum der PlayStation Portable wurden nach der Einführung des Launch-Modells PSP-1000 zwei Slim & Lite-Modelle mit den Bezeichnungen PSP-2000 und PSP-3000 nachgereicht. Sie waren leichter, kleiner und bekamen weitere Verbesserungen verpasst. Im Fall der 2008 veröffentlichten PSP-3000 war ein besseres Display mit mehr Kontrast, mehr Farben und weiteren Vorteilen verbaut.

Ende 2009 kam die PSP Go (PSP-N1000) auf den Markt und traf auf eine eher desinteressierte Kundschaft. Mit dem hochschiebbaren Display unterschied sich dieses Modell nicht nur optisch von den zuvor veröffentlichten PSP-Handhelds. Auch verzichtete Sony auf das UMD-Laufwerk und setzte voll auf den digitalen Vertrieb.

