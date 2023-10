Forza Motorsport: Reboot auf Augenhöhe mit Gran Turismo 7? Testwertungen in der Übersicht

Nach dem Release des Science-Fiction-Rollenspiels „Starfield“ im letzten Monat, erscheint in der kommenden Woche mit „Forza Motorsport“ der nächste große Titel der Xbox Game Studios.

Bereits heute und somit ein paar Tage vor dem offiziellen Release von „Forza Motorsport“ hatten die internationalen Magazine die Möglichkeit, ihre Testberichte unter die Leser zu bringen.

Zu den größten Stärken des Reboots gehört laut den Kritikern das Renngeschehen, das mit seiner anspruchsvollen Fahrphysik und einem Fahrverhalten, das sich je nach Fahrzeug und gewählter Ausstattung spürbar anders anfühlt, punktet.

Der Umfang sorgt für Kritik

Darüber hinaus werden die neuen RPG-Elemente in der Karriere angesprochen, mit denen dafür gesorgt wird, dass die Spielerinnen und Spieler eine besondere Verbindung zu ihren Fahrzeugen aufbauen. Auch technisch wie akustisch setzt „Forza Motorsport“ laut den Tests den neuen Standard für das Genre. Gänzlich frei von Kritik bleibt der Reboot allerdings nicht. Neben vereinzelten Aussetzern der KI werden vor allem der überschaubare Umfang und die fehlende Abwechslung des Karriere-Modus kritisiert.

Auch wenn bereits vor dem Release kommuniziert wurde, dass es sich beim Release von „Forza Motorsport“ lediglich um den Startschuss handelt und dass das Rennspiel über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll, führte der überschaubare Content bei mehreren Magazinen zu Abwertungen.

Die Xbox Series X/S-Version von „Forza Motorsport“ bringt es nach 55 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 84 Punkten. Zum Vergleich: Die PS5-Fassung von „Gran Turismo 7“ fuhr auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 87 Punkten ein.

Das sagen die internationalen Kollegen

Neun von zehn möglichen Punkten gab es beispielsweise von Gamespew. Die Begründung liest sich wie folgt: „Es handelt sich um eine Rennsimulation, die sowohl diejenigen anspricht, die ernsthafte Online-Wettkämpfe suchen, als auch Einzelspieler-Spaß genießen möchten. Und noch wichtiger ist, dass es darauf abzielt, Spieler zu besseren Fahrern zu machen, sowohl durch sein Sicherheitsbewertungssystem als auch durch seinen Ansatz bei Autoupgrades. Dazu kommen eine spürbar verbesserte Physik und atemberaubende Grafiken, und Sie haben eine der besten Rennsimulationen, die derzeit erhältlich ist. Mit mehr Inhalten, die nach dem Start erscheinen sollen, wird es höchstwahrscheinlich noch besser.“

Ebenfalls neun von zehn Punkten vergab True Achievements: „Mit seiner großartigen Grafik, den Autos, die sich dank eines hervorragenden Physikmodells auf der Strecke großartig anfühlen, und einem zugänglichen und frischen RPG-ähnlichen Fortschrittssystem, das die meisten Spieler, die sich hinter das Steuer setzen, in seinen Bann ziehen wird, ist Forza Motorsport mit Sicherheit eines der besten Rennspiele des Jahres.“

Pure Xbox hingegen vergibt acht Punkte und verweist auf den teilweise überschaubaren Umfang: „Forza Motorsport fühlt sich an wie ein Spiel, das für die Zukunft aufgebaut ist. Die technischen Grundlagen, die Turn 10 in ihrem Debüt auf der Xbox Series X|S zeigt, sind bemerkenswert, und eine solide Grundlage ist immer ein guter Anfang. Obwohl es immer noch viele Stunden Spaß mit dem gibt, was hier vorhanden ist, werden Genre-Fans schnell daran erinnert, was fehlt – und so fühlt sich das neue FM eher wie ein Startpunkt für das an, was noch kommen wird, anstatt ein vollständiges Erlebnis zum Zeitpunkt des Starts zu sein.“

Testwertungen in der Übersicht

Player 2 – 100

DailyStar – 100

Twinfinite – 100

God is a Geek – 95

Mondo Xbox – 95

Gamingtrend – 95

Gamespew – 90

EraXbox – 90

Gamingbolt – 90

True Achievements – 90

GameInformer – 88

PlaySense – 85

New Gamw Network – 84

Vandal – 84

Pure Xbox – 80

GameReactor – 80

Videogames Chronicle – 80

Screenrant – 80

The Sixth Axis – 80

Eurogamer – 80

Windows Central -80

IGN – 80

The Gamer – 80

Gaming Age – 75

„Forza Motorsport“ erscheint am 10. Oktober 2023 für den PC und die Xbox Series X/S.

