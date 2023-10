Commandos Origins: Klassische Echtzeit-Taktik kehrt zurück – PS5-Version und Trailer

Der Publisher Kalypso Media und der Entwickler Claymore Game Studios bringen mit “Commandos: Origins” im kommenden Jahr die namensgebende Stealth-Echtzeit-Taktik-Serie zurück. Der Titel wird unter anderem für die PS5 erscheinen und zeigt sich unterhalb dieser Zeilen in einem Trailer.

“Commandos: Origins” schickt Spieler in den Zweiten Weltkrieg und erzählt die Geschichte des Zusammenschlusses der bekannten Charaktere, die schließlich die berühmte Commandos-Einheit bildeten.

Taktische Missionen gegen Nazis: Gemeinsam mit Green Beret und Sapper unterwegs

Im Spielverlauf gilt es, gemeinsam mit Green Beret, Sapper und ihren Kameraden an taktischen Missionen teilzunehmen und dabei gegen die Übermacht der Nazis anzukämpfen. Dabei müssen strategisch wichtige Ziele eliminiert werden, um den Alliierten dabei zu helfen, den entscheidenden Weg zum Sieg über die Achsenmächte zu ebnen.

Die Geschichte von “Commandos: Origins” führt Strategen durch mehr als zehn Missionen an historischen Schauplätzen, darunter die Arktis und die Wüsten Afrikas. Spieler schleichen sich durch taktische Stealth-Missionen und werden kontinuierlich mit neuen Zielen und Herausforderungen konfrontiert.

“Commandos: Origins bietet ein aufregendes und anspruchsvolles Echtzeitstrategie-Spielerlebnis, das es den Spielern ermöglicht, die einzigartigen Fähigkeiten der Commandos zu nutzen, die Kunst der Tarnung zu beherrschen, aus dem Schatten heraus zuzuschlagen und in der Nacht zu verschwinden, noch bevor die feindlichen deutschen Truppen reagieren können”, so die Macher in der Ankündigung.

Dabei müssen die Widersacher nicht allein bekämpft werden. Zum Feature-Umfang gehört ein 2-Spieler-Koop-Multiplayer – sowohl online als auch lokal über den Split-Screen.

“Commandos: Origins” ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorgesehen. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PC und Xbox Series X/S. Der Xbox Game Pass-Support wurde bereits bestätigt.

