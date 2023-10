Earth Defense Force 6: Mit einem Trailer für den Westen bestätigt

Die Verantwortlichen von D3 Publisher haben offiziell bekanntgegeben, dass das Actionspiel „Earth Defense Force 6“ den Weg in den Westen finden wird. Bereits im Frühling 2024 wird das Abenteuer für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen. Eine kurze Zeit später soll auch der Epic Games Store bedient werden.

Die Bedrohung ist nicht fort

Die Geschichte von „Earth Defense Force 6“ setzt drei Jahre nach dem Sieg der Menschheit gegen die „Primers“ ein, Der Frieden ist zurück, wobei in dem Krieg 90 Prozent der Weltbevölkerung getötet wurde und die Zivilisation am Rande des Zusammenbruchs stand. Nun versuchen die Überlebenden den Wiederaufbau, wobei die Gefahren weiterhin bestehen bleiben.

Schließlich haben die Primers zahlreiche außerirdische Kolonisten zurückgelassen, die sich auf der Erde ausbreiten möchten. Sie nisten sich im Untergrund sowie in den Ruinen ein. Nun liegt es einmal mehr an der Earth Defense Force den Planeten zu beschützen und die Invasoren zurückzuschlagen. Außerdem ist kürzlich ein gewaltiges, ringförmiges Objekt am Himmel aufgetaucht, dessen Sinn und Zweck es zu ergründen gilt.

Wie von der Reihe gewohnt, werden die Spieler eine Menge Action gegen gigantische extraterrestrische Wesen erleben können, die einem jederzeit ans Leder wollen. Ein neuer Trailer sollte euch einen ersten Eindruck von dem Actionspiel vermitteln.

